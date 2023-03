El Ministeri dona la raó a la UOB Ensenyament per a evitar els greuges comparatius derivats de l'estabilització

El Ministeri espanyol d'Educació ha donat la raó a la UOB Ensenyament quant al marge de maniobra que te la Conselleria d'Educació i FP de les Illes Balears perquè a l'hora d'organitzar el concurs de trasllats d'àmbit autonòmic del curs 2023-2024 pugui establir que els nous funcionaris provinents del concurs de mèrits concursin per primera vegada amb 0 punts, només amb la nota del procés selectiu.

L'argumentació jurídica que defensen des d'UOB Ensenyament, que ha estat avalada per la resposta escrita que han obtengut per part del Ministeri, és que el Reial Decret 1364/2010 que regula els concursos de trasllats d'àmbit estatal no estableix cap obligació a les Comunitats Autònomes quant a les bases i l'organització dels concursos d'àmbit autonòmic que es puguin convocar els anys que no es convoquen concursos d'àmbit estatal.

Segons explica la UOB, aquesta reivindicació se centra en un escenari post resolució del concurs de mèrits i el que cerquen evitar són dues coses:

La limitació del dret a la mobilitat a tota una sèrie de companys i companyes que actualment ja són funcionaris de carrera i que quan varen obtenir la condició de funcionaris de carrera, després d'haver superat unes oposicions, les seves possibilitats de mobilitat no preveien el daltabaix que provocarà l'estabilització via concurs de mèrits ni el fet que a partir del curs actual a l'hora de participar en un concurs de trasllats es reconeguin també els anys d'experiència com a interí.

Un greuge comparatiu amb tots els funcionaris de carrera de la Història que sempre que han participat per primera vegada en un concurs de trasllats (per mirar d'obtenir la seva primera destinació definitiva) ho han fet d'acord amb la nota del procés selectiu (oposicions).

Així, la UOB evidencia que en el concurs de trasllats d'àmbit autonòmic que es durà a terme durant el proper curs 2023-2024 es generarà «una gran problemàtica als funcionaris de carrera actuals per la confluència de dos factors que ningú contemplava fins fa menys d'un any»:

Que els funcionaris provinents del Concurs excepcional de mèrits no hauran de fer fase de pràctiques i per tant concursaran amb tot el barem de mèrits, no com els funcionaris en pràctiques que concursen per primera vegada amb la nota del procés d'oposicions que els ha permès guanyar la plaça.

Que a partir del curs actual 2022-2023 en els concursos de trasllats també es té en compte l'experiència com a interí arran de la sentència del Tribunal Suprem 1081/2022.

Concretament, aquells perfils que poden veure limitades les seves possibilitats de mobilitat són: