[VÍDEO] 'Els orígens ho són tot', nova campanya del Consell per a promocionar el producte de Mallorca

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha presentat la nova campanya publicitària del Consell de Mallorca per a reconèixer el valor, la feina i l’aportació que els pagesos, ramaders, pescadors i artesans fan a l’alimentació i a l’economia de territori, i en conseqüència, «incrementar el consum del producte local i posar en valor els productes de la terra que ells cuiden, cultiven i pesquen i que posen al nostre abast». La campanya, titulada 'Els orígens ho són tot', es planteja de forma multicanal i aquest dijous ha començat la seva difusió a través de premsa, ràdio televisió i xarxes socials.

Segons el conseller Alzamora, la intenció del Consell amb la campanya és que els consumidors coneguin què es produeix a Mallorca, «més enllà dels productes àmpliament coneguts i que els identifiquin com a propis i en siguin conscients del seu valor i com la seva compra o consum repercuteix de manera directa en l’economia de l’illa». En aquest sentit, el conseller ha recordat que durant l’actual mandat, el departament de Promoció Econòmica ha fet feina amb l’objectiu de donar a conèixer que els productes frescos no són l’únic que comercialitzen.

Durant la presentació de la campanya, Alzamora ha explicat que les dates triades per al llançament d’aquesta acció publicitària no ha estat casual. «En un context inflacionista com el que vivim, i amb una davallada del consum, enteníem que calia fer una campanya de suport al teixit productiu i comercial de l’illa. De fet, aquests mesos després de Nadal hi sol haver un descens de vendes, però enguany encara és major pel context de dificultats econòmiques», ha assenyalat.

La campanya, tal i com ha explicat Jaume Alzamora, té un alt «component emocional» per a connectar millor i més directament amb el públic. Així, la proposta creativa incideix en la gran transcendència que tenen els orígens en la vida de les persones. «Els orígens ens marquen, i ens atorguen identitat. Igual que això passa amb les persones, passa amb les coses, i la campanya posa en valor l’origen dels nostres productes, el valor d’allò que ens identifica, i contribueix a generar riquesa», ha remarcat.

Tant l’anunci televisiu com les falques radiofòniques han comptat amb l col·laboració de Sion Capçana, poeta, filòsof i dinamitzador cultural. La seva veu recita un text, en el qual ell mateix ha intervengut, de manera dinàmica. De fet, Sion Capçana és tot un referent del poetry slam a Mallorca; ha representat les Illes Balears en els campionats que es realitzen a l’Estat. El poetry slam és una disciplina que combina 50% poesia i 50% d’escenificació.