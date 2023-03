Les Balears demanaran la declaració de Mallorca com a zona afectada greument per una emergència

El Consell de Govern d’aquest dilluns ha aprovat sol·licitar al Consell de Ministres la declaració de Mallorca com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil.

La borrasca Juliette va afectar, entre els dies 26 i 28 de febrer de 2023, la Serra de Tramuntana i altres indrets de l’illa de Mallorca, especialment les comarques agràries del Raiguer, el Pla i el Llevant, que varen patir els efectes del fenomen meteorològic advers d’acumulació de neu, temperatures mínimes, pluja, vent i fenòmens costaners, que ocasionaren danys materials. S’activaren els plans INUNBAL, en situació operativa 1, i METEOBAL, amb diferents índexs de gravetat (IG), i destaca l’IG2 per neu a la serra de Tramuntana i per fenòmens costaners a l’illa de Mallorca.

Segons l’article 23 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional espanyol de Protecció Civil, per a la declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil «es valorarà, en tot cas, que s’hagin produït danys personals o materials derivats d’un sinistre que pertorbi greument les condicions de vida de la població en una àrea geogràfica determinada o quan es produeixi la paralització, com a conseqüència del sinistre, de tots o alguns dels serveis públics essencials».

La declaració de Mallorca com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil permetria l'accés a ajuts econòmics i beneficis fiscals per part de l'Estat espanyol.

Durant l’emergència a l’illa de Mallorca no es varen produir danys personals, però sí que desenes de persones varen haver de ser evacuades pels cossos i forces de seguretat, així com pels serveis d’emergències de la comunitat autònoma, tant en vehicles com per mitja d’helicòpters, i altres varen ser abastats amb menjar i medicaments, atès que estaven aïllats i en molts casos sense llum ni telecomunicacions, com en el cas de Lluc. L’episodi va deixar sense subministrament elèctric més de 25.000 persones, que varen romandre sense llum prop de 48 hores a Mallorca.

A més, fins avui, el telèfon d’emergències de l’112 ha atès 600 incidències relacionades amb la borrasca Juliette. La majoria dels incidents a l’112 han estat per caiguda d’arbres, sense comptar les 14.000 hectàrees de massa forestal que s’han vist afectades en molts municipis, la majoria de la Serra de Tramuntana, i que cal gestionar abans que s’iniciï la temporada alta per risc d’incendis, el pròxim 1r de maig. Destaquen també els danys a la xarxa viària de carreteres del Consell Insular de Mallorca i les infraestructures elèctriques i de telecomunicacions.

«En conjunt, es va tractar d’un episodi meteorològic, amb fenòmens adversos sobreposats, que va generar gruixos de neu històrics, segons l’Aemet, i una greu pertorbació de les condicions de vida per a una part de la població, especialment de la Serra de Tramuntana», remarquen.