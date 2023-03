El relator de les Nacions Unides de garanties democràtiques visita Son Coletes

El relator de Nacions Unides per a la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, Fabián Salvioli, ha visitat aquest diumenge els treballs d'exhumacions del Govern en el cementiri de Son Coletes, a Manacor (Mallorca). La intenció de la visita ha estat conèixer de primera mà els treballs d'excavacions i exhumacions de Son Coletes que està duent a terme l'executiu autonòmic en el marc de l'IV Pla de Fosses i Memòria Democràtica.

Han acompanyat Salvioli el secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern, Jesús Jurado; el director general de Memòria Democràtica, Marc Andreu Herrera; el batle de Manacor, Miquel Oliver; i representants del moviment memorialista a través de l'Associació Memòria de Mallorca i d'Amnistia Internacional.

«Investigar llocs com les fosses de Son Coletes és una defensa de la democràcia, perquè estem actuant davant la gran injustícia de les desaparicions forçades i els assassinats del franquisme», ha destacat Jurado. Per part seva, el relator de Nacions Unides ha volgut felicitar les administracions responsables per un treball que ha considerat impressionants i «un exemple a seguir en altres llocs d'Espanya i del món».

«És un treball integral, ben realitzat i professional, i avui aquí a Son Coletes de nou ho he pogut constatar», ha dit Salvioli. Ha conclòs les declaracions referint-se a les polítiques de Memòria Democràtica com un treball «fonamental perquè les famílies de les víctimes puguin tancar el cercle i realitzar el duel de manera natural, i també una aportació fonamental en el coneixement de la veritat».