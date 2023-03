La UIB instal·la un banc vermell contra la violència masclista

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a instància del Departament de Filosofia i Treball Social i en col·laboració amb l'entitat Intress, s'ha adherit a la campanya del Banc Vermell, una iniciativa internacional que pretén prevenir, informar i sensibilitzar sobre la violència masclista i els feminicidis i que compta amb 750 bancs instal·lats a 6 països com ara l'Argentina, Itàlia i Mèxic.

Coincidint amb les activitats al voltant del Dia Internacional de les Dones, el divendres, 10 de març, s'instal·la al campus el banc de color vermell que identifica aquesta campanya contra la violència masclista. A l'acte hi assistiren Enrique Collazo i Rosalía Roquero, d'Intress; la directora de l'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes, Capilla Navarro, i diferents representants del Departament de Filosofia i Treball Social, com Paloma Martín i David Abril, impulsors de la iniciativa.

La instal·lació d'aquest banc davant l'edifici Ramon Llull, seu de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb el missatge «Ni cops que fereixin, ni paraules que facin mal» simbolitza segons la UIB «un gest de denúncia contra la violència constant que reben les dones arreu, i vol posar en relleu l'atenció que mereixen totes les víctimes, així com fer una crida de protesta contra una plaga social que no atura».

El color vermell evoca la sang i el dolor que deixa enrere cada feminicidi i s'associa a la primera manifestació de dones contra el feminicidi que va tenir lloc el 2012 a Ciudad Juárez (Mèxic). Posteriorment, la campanya va néixer el 2016 a Itàlia de la mà de l'associació Stati Generali delle Donne, quan es va instal·lar el primer banc vermell a la comuna de Perusa, coincidint amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. A l'Estat espanyol, la campanya Banc Vermell està promoguda per Intress, una entitat sense ànim de lucre formada per professionals experts en l'àmbit social que treballen per impulsar un sistema social just i equitatiu.