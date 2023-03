La UOB reclama un cos docent únic amb les mateixes condicions salarials i de cotització

El sindicat Unió Obrera Balear (UOB) ha reiterat aquest divendres l'exigència d'un cos docent únic amb les mateixes condicions salarials i de cotització.

En una nota de premsa, l'organització ha celebrat la integració dels docents de FP del grup A2, fins a fer-se efectiva la integració, al grup A1. No obstant això, la UOB ha expressat la seva oposició a l'existència de categories docents, per la qual cosa ha anunciat mesures per als professors d'FP que no poden passar al grup A1 i ha criticat que no s'hagin inclòs els Mestres d'Infantil i Primària ni els Mestres de Taller d'arts plàstiques i disseny.

El sindicat ha recordat que la creació dʻun cos únic serà sempre «una prioritat».

La UOB ha lamentat el «greuge comparatiu» que es produeix en no fer-se efectiva la integració i el consegüent reconeixement amb efectes retroactius a l'entrada en vigor de la LOMLOE dels drets administratius i econòmics, també dels interins i funcionaris en pràctiques.