Prop d'un centenar de dones assiteixen les jornades d'ajudes a projectes transformadors

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i el batle d'Inca, Virgili Moreno, han inaugurat les jornades sobre ajudes de la institució insular per a projectes transformadors liderats per dones. L'esdeveniment ha tengut lloc aquest divendres en el Museu del Calçat, a Inca, en el marc del Dia de la Dona, i ha comptat amb la participació de més de 70 dones.

El Consell, ha assenyalat la presidenta, fa costat a projectes liderats per dones que contribueixen a la transformació del model econòmic i social, que produeixen canvis positius i de sostenibilitat en benefici de les persones. Les dues convocatòries d'ajudes anteriors han permès que actualment hi hagi 25 dones que estan contribuint a la transformació de Mallorca amb negocis viables econòmicament i que estan funcionant amb un valor afegit que genera un benefici comunitari, segons han subratllat.

Cladera ha avançat que ara hi ha nou projectes nous que estan en la fase final per a ser aprovats i que fins ara s'ha adjudicat un 40 per cent del pressupost de la tercera convocatòria. En aquest sentit, la presidenta insular ha animat a sol·licitar aquesta innovadora ajuda a totes les dones amb ganes de tirar endavant un projecte que té en la seva base la sostenibilitat mediambiental i el criteris d'equitat de gènere.