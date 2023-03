Armengol lliura els premis en reconeixement de la lluita per la igualtat amb motiu del 8M

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha lliurat aquest dijous al Teatre Principal d’Inca, durant la Nit de les Dones amb motiu del 8M, els premis que atorga l’Institut Balear de la Dona en reconeixement de vuit dones i entitats que han destacat per la seva tasca a favor de la igualtat.

Enguany, els reconeixements s’han atorgat a la Fundació Amics del Patrimoni, a Stella Mally i Mònica Grau, a l’Associació Homes per la Igualtat, a Francesca Pons Pons, a l’IBSTEAM, a Hazel Morgan, a l’equip de futbol femení Balears Sense Fronteres i a Ann Perelló.

La presidenta ha destacat que, «si miram enrere veim que hem avançat en moltes coses, que queda camí per recórrer però que si el recorrem juntes ho podem aconseguir perquè és amb la lluita compartida com assolim més igualtat entre tots i totes». Francina Armengol ha agraït als premiats i premiades la seva tasca en la construcció «de les Illes Balears que volem, més justes, més igualitàries».

També ha recordat que les Illes Balears varen ser la primera comunitat autònoma «a tenir llistes cremallera al Parlament, varen aprovar una Llei d'Igualtat capdavantera, un pla de conciliació i corresponsabilitat que és capdavanter, que estan lluitant, des de l'Administració, contra la bretxa salarial». Així, Francina Armengol ha reivindicat que «s'han de prendre decisions valentes, amb alegria i des de la capacitat de les dones de fer treball en xarxa».

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha defensat que «la igualtat és un compromís de totes i tots i, per això, aquest Govern fa polítiques transversals en què la conciliació, la corresponsabilitat i la lluita contra les violències de gènere són el nostre objectiu». Sobre els guardonats, Garrido també ha ressaltat que «totes les premiades sou dones o col·lectius que mitjançant la vostra tasca ens feis estar a l’avantguarda i ens serviu de mirall per aconseguir tot el que encara ens queda per fer».

El lliurament de guardons, en el qual també ha participat la directora de l’IB-Dona, Maria Duran, i que ha comptat amb l’assistència del batle d’Inca, Virgilio Moreno, i de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, s’ha concebut enguany com una nit per a reconèixer i reivindicar el paper de les dones i, alhora, com una nit de celebració. Durant l’acte, s’ha projectat el vídeo de la campanya del 8M, 'Que no sigui l’excepció, sinó la norma', en què es reivindica un dia a dia en llibertat, sense masclismes ni micromasclismes, en què les dones són allò que volen ser, sense prejudicis ni barreres, de manera que aquesta sigui la norma i no l’excepció en la nostra societat.

La Nit de les Dones, que ha aplegat prop de 300 persones, ha comptat amb les gloses de Cati Eva Canyelles i Alícia Olivares i les actuacions musicals de la valldemossina Júlia Colom i d’Elena Gadel i Marta Robles.

Guardons

1. Premi per a la Fundació Amics del Patrimoni pel compromís en el foment, la promoció i la divulgació del patrimoni cultural de les Illes Balears.

Creada l’any 2001, ha destacat per la seva tasca revitalitzadora del patrimoni a través de la recerca històrica, arqueològica, arquitectònica, artística i científica. Ha recollit el premi Joan Guaita, president de la Fundació.

2. Premi per a dues dones, Stella Mally i Mònica Grau. Pel seu compromís en el foment de la igualtat i la visibilització del valor del treball de les dones de Formentera.

Aquestes dues investigadores elaboren en l’actualitat el projecte de recerca «El valor dels treballs invisibles de les dones a la Formentera del segle xx». Amb aquesta tasca, totes dues volen analitzar i reivindicar totes les activitats no reconegudes que han fet les dones de l’illa i que han contribuït, en gran part, al seu progrés econòmic. Ha recollit el premi Stella Mally.

3. Premi per a l’associació Homes per la Igualtat, pel seu paper en la lluita contra les violències masclistes.

Homes per la Igualtat de Mallorca és una associació sense ànim de lucre que fa feina a favor de la igualtat de drets entre dones i homes. Es va constituir el 2008 i, entre els seus principals objectius, destaca el fet de voler educar i formar les futures generacions en els valors de la igualtat i denunciar qualsevol forma de discriminació cap a la dona. Han recollit el premi Miquel Àngel Lladó i Benet Bohigas.

4. Premi a Francesca Pons Pons en reconeixement del seu compromís i trajectòria científica.

Nascuda a Ciutadella, ha dedicat la major part de la seva carrera a la medicina nuclear. Després d’una llarga trajectòria en aquest àmbit, i també des de la docència com a directora de tesis doctorals i autora de publicacions, actualment, entre altres càrrecs, és la presidenta de la Comissió Nacional de Medicina Nuclear del Ministeri de Sanitat. Ha recollit el premi Francesca Pons.

5. Premi per al centre IBSTEAM pel foment de la igualtat en les competències digitals als centres educatius amb el projecte «Jo també vull ser científica!».

Des de la seva fundació, l’any 2020, aquest centre de professorat ha centrat els esforços en projectes que fomenten les vocacions científiques i tecnològiques entre els més joves i, sobretot, en el cas de les nines, per combatre la bretxa de gènere. Han recollit el premi Tomeu Parets i Pilar Melchor

6. Premi per a Hazel Morgan pel seu compromís amb el foment de la igualtat i el seu activisme transformador de l’illa d’Eivissa.

Nascuda a Anglaterra, es defineix com a mestra, ecologista i ceramista. Dona polifacètica, ha cursat estudis de ciències naturals i arts plàstiques. El seu primer contacte amb Eivissa va ser l’any 1972. Dos anys després hi va tornar per quedar-hi definitivament. Més enllà de la seva faceta artística és també la presidenta de l’associació ecologista Amics de la Terra d’Eivissa. També ha escrit llibres infantils per difondre l’ecologisme. Ha recollit el premi en nom seu Josefa Costa i Tur.

7. Premi per a l’equip de futbol femení Balears sense Fronteres.

Es tracta d’un projecte molt recent: té just un any de vida i es va crear gràcies a l’exjugador de la secció masculina Damián Bazan Oliver. En els seus pocs mesos de recorregut, aquest equip autogestionat ja ha demostrat una vàlua notable, i ha sumat veterania i joventut, així com diversitat i inclusió, tot amb moltes ganes de passar-ho bé i continuar aprenent. Han recollit el premi Giovana Rosero i Carla Velázquez.

8. Premi per a Ann Perelló per la dedicació i el compromís amb la cultura artística.

Nascuda a Mallorca, Perelló inicia estudis d’Enginyeria de Camins a Barcelona, però els abandona per la seva autèntica passió: la interpretació. Ha rebut premis, com el de l’European Independent Film Festival, pel seu paper en el llargmetratge Otel·lo, i també en teatre, en què ha estat àmpliament reconeguda la seva tasca com a productora, dramaturga i actriu a NUA, radiografia d’un trastorn. En televisió ha fet feina a sèries com Merlí, La que se avecina o Smiley. Ha recollit el premi Ann Perelló.