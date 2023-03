El Consell de Mallorca recomana no transitar els camins de la Ruta de Pedra en Sec pel risc de despreniment

El departament de Sostenibilitat i Medi Ambient ha demanat a la ciutadania que no vagi als camins de la Ruta de Pedra en Sec, perquè no se'n pot garantir la seguretat. Els trams més afectats per la caiguda d'arbres a causa de la neu, de la pluja i del vent de la borrasca Juliette són els que van de Sóller a Pollença, que corresponen a les etapes 5, 6 i 7.

Davant el risc de despreniment, el Consell ha recomanat no transitar per aquestes rutes senderistes. La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, i el president de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, Xisco Fanals, s'han reunit per coordinar brigades de voluntaris per ajudar en les tasques d'adequació i accelerar l'obertura dels trams de la Ruta de Pedra en Sec afectats pels efectes de la borrasca Juliette.

A més del personal propi, que ja treballa per reparar els danys provocats pel temporal, el departament de Sostenibilitat i Medi Ambient multiplica els esforços per fer treballs d'emergència. Es disposarà d'un total de set brigades extres (cinc de forestals i dues de margers), que suposarà un increment del pressupost de 688.593,85 euros.

Aquests equips tallaran els arbres i les branques que han caigut i els retiraran o els biotrituraran, i s'encarregaran també de reparar marges i camins de pedra de tot el traçat. Ribot ha destacat que s'han augmentat els recursos «per poder disposar de manera immediata de brigades de forestals extres i, a més, ens coordinam amb la Federació de Muntanyisme i Escalada per accelerar al màxim l'adequació de les rutes senderistes».

Per part seva, Fanals ha explicat que valoren «molt positivament aquesta col·laboració, perquè pensam que ara el que hem de fer és coordinar efectius per recuperar la normalitat el més aviat possible. El departament de Sostenibilitat i Medi Ambient posarà els seus mitjans i la maquinària per obrir el pas i nosaltres després, amb equips de voluntaris, ajudarem a retirar les restes d'arbres i els posarem a les voreres».