L’Escolania de Lluc canta en l’audiència amb el Papa Francesc al Vaticà

Aquest 8 de març serà un dia històric per a l'Escolania de Lluc ja que, per primera vegada en la seva història, que es remunta al segle XV essent la més antiga d’Europa, ha cantat davant el Sant Pare. Un total de 40 nins i nines cantaires han ofert un concert durant l'Audiència General amb el Papa Francesc, a la plaça de Sant Pere, al Vaticà.

Els cants dels Blauets de Lluc s’han escoltat al començament de l’Audiència, durant l’arribada del Papa a la plaça dalt del cotxe descapotable amb què ha recorregut els corredors disposats entre els milers d’assistents als qui saludava. El repertori de l’Escolania ha estat Jubilate Deo i Ave Maria, totes dues de Xabier Sarasola, Glòria Maria de J. L. Lambert i Cançó a la Verge de Pau Casals.

A més dels cantaires, formen el grup de pelegrins mallorquins unes 150 persones encapçalades pel bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, i el prior del Santuari de Lluc, Mn. Marià Gastalver. Són familiars dels nins i nines, els educadors i equip directiu, el director de música, Ricard Terrades; l’organista, Rafel Riera, a més de membres de l'associació d’Antics Blauets i de la Fundació Diocesana Ramon Llull de Col·legis Diocesans. També hi han participat el batle d’Escorca, Antoni Solivellas, i la seva esposa. Així mateix han acompanyat la delegació dos preveres mallorquins, Mn. Josep Ramon Ortega i Mn. Julio Barcudi, que actualment resideixen a Roma per raons d’estudis.

El Bisbe de Mallorca, que comparteix totes les activitats programades per aquest viatge amb la delegació, ha ocupat durant l’Audiència un dels llocs reservats als bisbes, on hi havia també el bisbe electe de Menorca, Mons. Gerard Villalonga.

El Papa Francesc s’ha acostat al grup de l'Escolania, els ha saludats a tots i hi ha compartit una estona durant la qual se li ha fet entrega de diversos regals de part del Santuari: unes mides de la Mare de Déu de Lluc, la figura d’un Blauet de fang fet per l’artesana ceramista Malena Roig, el llibre Llull paraula – Lluc imatge, un quadre de Sant Alonso Rodríguez pintat pel jesuïta mallorquí P. Miquel Garau, i uns peücs teixits per la mare del prior de Lluc.

Aquesta gira internacional de concerts de l’Escolania ha continuat a les 17 hores durant la missa a la Basilica di Sant'Andrea della Valle (dels Pares Teatins) i aquest dijous amb un concert a Chiesa di Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli (l’església de Santa Maria de Montserrat dels Espanyols) a les 18.30 hores.

La direcció del centre educatiu de Lluc ha preparat per aquests dies un programa de visites als principals llocs històrics i culturals de la ciutat.