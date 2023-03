8M: Consultau els actes pel Dia de la Dona arreu de Mallorca

Enguany, Palma acull dues manifestacions pel Dia de la Dona aquest dimecres. A les 18 hores, començarà la primera manifestació a plaça d'Espanya de la mà de la nova iniciativa Coordinadora 8M Transfeminista, que ha nascut «davant la necessitat de poder garantir que aquest 8M hi haurà un espai segur per a totes les dones». Formada per diferents col·lectius dels moviments socials, organitzacions feministes, LGTBIQ+ i anticapitalistes, és una «resposta a la deriva trànsfoba i reaccionària del Moviment Feminista de Mallorca, la qual ha suposat una gran fugida de militants i companyes d'aquest espai».

Demà a les 18h a Plaça d'Espanya, per un feminisme del 99%, de totes! Diverses i inclusives! Digue-li a tothom 💃 pic.twitter.com/0Uk0rCjYsI — Coordinadora Transfeminista 8M Mallorca (@8mCoordinadora) March 7, 2023

La segona, la del Moviment Feminista de Mallorca, amb el lema 'Fortes, juntes i dempeus' començarà a les 19 hores al Parc de les Estacions.

Compte enrere per al 8M. Vine a la manifestació convocada per l'MFM i commemorem un dels dies més rellevants per al feminisme, el Dia Internacional de la Dona. Recorda que enguany sortim del Parc de ses Estacions, Palma, a les 19 h.#FeminismeCombatiu pic.twitter.com/RBkUf56nwc — Mov. Feminista de Mallorca (@movfemmallorca) March 6, 2023

A més d'aquestes manifestacions a Palma, podem trobar una gran quantitat d'actes arreu de Mallorca durant tot el mes:

8 DE MARÇ

Palma:

A les 17.30 hores, mural 'Les dones i importants'. A la Biblioteca de Son Gotleu.

Alcúdia:

A les 17 hores, taller de col·locació de mocadors. Durant un càncer hi ha una sèrie de canvis físics que poden tenir un impacte directe en l'autoestima. Un dels canvis més freqüentes de la quimioteràpia és la caiguda de cabells. A la Seu del Moll. Organitza: AECC

A les 18 hores, exposició col·lectiva de pintura a la Biblioteca de Can Torró. 'Punt és un punt de trobada, un punt d’inflexió, un punt de partida, un punt i apart, un punt decisiu' a càrrec d'Husa Rise i Nieves Guri.

Llucmajor:

A les 16.30 hores, participació a la manifestació i taller de sexualitat. A la Llar de Llucmajor.

Manacor:

A les 10.30 hores, inauguració de l'exposició 'Abric i coratge', de la fotògrafa Núria Sánchez, una instal·lació artística a diferents parets dels carrers i places del municipi. Aquest mateix dia, la Llar de Manacor (IMAS) organitza la Marxa per la igualtat.

Consell:

A les 17.30 hores, taller 'L'imaginari de la dona al cinema'. A la Biblioteca municipal.

Lloret:

A les 17.30 hores, taller 'Un conte per la igualtat'. A la Biblioteca municipal.

Inca:

A les 19 hores, concert 'Amb veu de Dona', a càrrec del Cor de Dones de Sant Francesc. A la Plaça d’Espanya.

9 DE MARÇ

Palma:

A les 10 hores, 'Llum morada a Ciutat'. Ruta sobre les històries i llegendes de Palma il·luminades des del feminisme.



De les 10 a les 20.30 hores, Mostra Interdisciplinària pel 8M. Jornada reivindicativa per a donar a conèixer processos i resultats artístics dels tallers

Al Centre Flassaders

A les 10.30 hores, jornada 'Los planes de igualdad: una oportunidad sindical para la igualdad en los centros de trabajo'. A càrrec de Begoña Marugán, sociòloga, adjunta a la Secretaria Confederal de Dones, Igualtat i Condicions de Treball de CCOO. A la seu de CCOO Balears.

A les 11 hores, 'Tradicions i creences populars entorn de la maternitat'. Aula 2, edifici Ramon Llull de la UIB.

A les 17.30 hores, visita comentada a l'exposició «Pilar Muntaner, la seva obra

al Museu de Mallorca». Al Museu de Mallorca.

A les 18.30 hores, Grassofòbia i violència estètica. Microteatre de creació col·lectiva Espaguetis. Una revisió de patrons, amb Núria Sbert i Bet Palou. Col·loqui amb Laura Alberola, psicòloga, i Carme Duran, antropòloga i membre del Komando Gordix

Al Casal Solleric.

A les 19 hores, xerrada «Les dones, les nines i els nins durant la prehistòria mallorquina». Al Museu de Mallorca.

Alcúdia:

A les 17 hores, 'No pots fer feliç a tothom'. «Moltes dones, com a conseqüència d’una desvalorització constant, retrets i exclamacions discriminatòries, van perdent l’autoestima i s’autoculpabilitzen i assumeixen com a propis rols i tasques que no ho són». A la Seu de la Gent Gran d’Alcúdia.

Santa Maria:

A les 18.30 hores, taller 'Les dones tenim raons per estar nervioses'. A Ca l'Apotecari.

Inca:

A les 18.30 hores, 'La nit de les dones' amb concert de Júlia Colom, Elena Gadel i Marta Robles. Al Teatre Principal d'Inca.

Montuïri:

A les 19 hores, taller 'Dona, cos i saber'. Al Centre de l'Associació de Dones Montuïreres.

Manacor:

A les 20 hores, l'historiador David Ginard presentarà la segona edició del llibre 'Aurora Picornell (1912-1937). De la història al símbol'. A a la Institució Pública Antoni M. Alcover.

10 DE MARÇ

Manacor:

A les 9 hores, 'Microteatre per la dona' a diferents punts de la ciutat cada mitja hora. La funció Kamila, Carol, Vanessa, s'interpretarà a la plaça des Cós, 9; Marie Curie al carrer de Muntaner, 1; Malala al Molí dels Tastavins; Frida Kahlo a Ennigulart Laboratori Creatiu; i Les senyoretes de Llangollen a Sa Caseta, situada al camí de Bendrís – sa Canova.

Palma:

A les 10 hores, Acció del Dia de les Dones al Rafal Nou. Elaboració d’un mandala amb guix

Plaça del Rafal Nou (c. de Joan Esterlich Artigues)

A les 17 hores, 'Les dones de Palma'. Ruta per l'Eixample per a conèixer algunes de les dones que formen part de la història de Palma, a càrrec d'Arquitectives. A la Plaça del Comtat del Rosselló.

A les 17.30, 'Rol de rols'. Joc d’interpretació sobre gènere. A l'Espai Jove Tramuntana.

A les 20 hores, 'Loquis'. Obra de teatre de Neus Nadal. Al Teatre Principal de Palma.

Inca:

A les 11.30, xerrada 'Feines lliures d'estereotips'. Al Casal de Cultura.

Alaró:

A les 19 hores, inauguració de l'exposició 'Femme' de Bel López. A l'Espai Feminista Dones en Dansa.

11 DE MARÇ

Palma:

A partir de les 10 hores, Jornada feminista al Parc de les Veles. Dones, converses amb el cos, de les 10 a les 13 h. Dansa, expressió corporal i debat entorn del cos i la interacció amb la comunitat. Dones visibles, dones amb talent, de les 17 a les 19 h

* Performance de ball i teatre musical: amb Melany Valentina Marín Oliveros.

* Lectura de texts i poemes propis amb Marta Gonzalez, Mercè Regina,

Umaña Zamora, Verónica Brotons Benet i Maria Soucheiron.

* Actuacions musicals amb Talyne Ferreyra i Didi.

* Performance de Tino Moschino per a presentar el seu personatge de

DragKing.

* Performance feminista a càrrec de la Companyia Fiblada.

* Mostres d’art amb Laura Mas Reyes, Ana Agustina Fagetti Dröse,

Nicole Cueva, Dayana Loor, Paula Garcia, Joana Bustamante, Maria

Soucheiron i Taller 16.

* Punt d’informació de Dinamo i No i Punt!

A les 10 hores, V Trofeu PalmaDona de Piragüisme. Al Parc de Mar.

A les 16 hores, partit de futbol sala entre les seleccions d’Espanya i el Brasil. Al Palau Municipal d’Esports Son Moix.

A les 20 hores, 'Loquis'. Obra de teatre de Neus Nadal. Al Teatre Principal de Palma.

A les 20.30 hores, Correfoc feminista 'Cremem les calderes'. Amb Dimonis Trabucats, FemSo i colles convidades. Correfoc integrat exclusivament per dones.

Manacor:

A les 11.30 hores, la plaça de ses Perleres acollirà l'Homenatge a les dones de Manacor dedicades a les cures, organitzat pel Col·lectiu de Dones de Llevant.

A les 19 hores, la companyia Histèria Teatre representarà 'El perill de la feminitat' a la sala de teatre La Fornal.

Inca:

A les 16 hores, Marxa per la Dona 2023. Recorregut pels carrers d’Inca.

12 DE MARÇ

Palma:

A les 18 hores, 'Loquis'. Obra de teatre de Neus Nadal. Al Teatre Principal de Palma.

13 DE MARÇ

Manacor:

A les 20 hores, la filòloga Maria Magdalena Gelabert oferirà la conferència 'Les dones a les Rondalles Mallorquines' a la sala de teatre La Fornal.

14 DE MARÇ

Palma:

A les 16 hores, 'Elles emprenen: el comerç trdicional de Palma'. A l'Espai 22, PalmaActiva.

A les 18.30 hores, 'Dona i innovació. A l'Espai 22, PalmaActiva.

Manacor:

A les 19 hores, microteatre: 'Espaguetis. Una revisió de patrons', amb Bet Palou i Núria Sbert, dirigides per Bel Albertí. A la Institució Pública Antoni M. Alcover.

15 DE MARÇ

Valldemossa:

A les 17 hores, projecció de dos documentals seguits d’un debat sobre les dones en el món rural a Mallorca. A Costa Nord.

17 DE MARÇ



Palma:

A les 17 hores, presentació del còmic 'Les kellys. Col·lectiu en lluita pels drets de les dones'. Al CaixaForum Palma Fundació “la Caixa”.

Alcúdia:

A les 17 hores, xerrada 'Dol i dona'. «Les dones majoritàriament encara ens fan càrrec de les persones dependents. Aquesta realitat genera un procés de dol diferent quan se'ns mor algú estimat». A la Seu de Gent Gran d’Alcúdia.

18 DE MARÇ

Alcúdia:

A les 18 hores, ponència 'La por d'elles'. Es tracta d'un treball d'investigació amb entrevistes obertes a 52 dones que practiquen una activitat física esportiva de forma regular i a qui es va demanar sobre els condicionants que tenen a l'hora de fer-les quan és a l'aire lliure. A l’edifici Can Ramis.

20 DE MARÇ

Manacor:

A les 20 hores, 'Beguines i beates mallorquines', a càrrec de la historiadora Maria Barceló Crespí. A la sala La Fornal.

21 DE MARÇ

Palma:

A les 19 hores, presentació del llibre 'Construir pobles feministes'. Al Centre de Cultura Sa Nostra.

22 DE MARÇ



Alcúdia:

A les 19 hores, teatre 'Les collidores d'olives', dirigit per Rosario Carmona. A la Seu de la Gent Gran i exposició de fotografies 'La presència de la dona treballadora a Alcúdia'.

25 DE MARÇ

Manacor:

A les 19 hores, recital 'Cantant a les poetes del 27' de Sheila Blanco. Al Conservatori de Música de Manacor.

27 DE MARÇ:

Manacor:

A les 20 hores, conferència 'Situació de la vulnerabilitat econòmica de les dones', a càrrec de l'advocada Maria Duran a la sala La Fornal.