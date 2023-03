[VÍDEO] Les Balears posen en marxa la campanya 'No volem ser l’excepció, sinó la norma'

El Govern, mitjançant l’Institut Balear de la Dona, ha preparat un programa d’activitats i una campanya comunicativa per a commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que inclou conferències, concerts i el lliurament dels guardons de l’IB-Dona en reconeixement de la lluita per la igualtat.

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha defensat que «enguany hem volgut que la imatge triada per a aquest 8M fos el resultat d’un concurs de gent jove, després de la polèmica per l'encàrrec del cartell del 25N d'IB-Dona. El concurs s'ha fet al grau superior de Disseny i Edició de Publicacions Impreses Multimèdia de l’IES Josep Maria Llompart, de Palma. «Tots els alumnes varen fer una feinada increïble, el passat dia 17 vàrem lliurar cinc premis i la guanyadora va ser Judith Peña per 'Alcem la veu'», ha explicat.

Amb la imatge guanyadora, a més del material de marxandatge (bosses, camisetes i xapes), s’ha posat en marxa una campanya comunicativa sota el lema 'No volem ser l’excepció, sinó la norma', perquè, com es mostra en el vídeo de la campanya, «per un dia som realment lliures i ens oblidam que els micromasclismes són molt presents en la nostra vida diària. Per això, volem que aquest dia no sigui l’excepció, sinó la norma».

Segons ha detallat Garrido, l’acte central de la programació d’activitats d’enguany serà La Nit de les Dones i els premis de l’IB-Dona, el dijous 9 de març, a les 18.30 hores, al Teatre Principal d’Inca. Amb aquests lliuraments es reconeixeran les dones o entitats que destaquen per la seva lluita per visibilitzar el paper femení en l’àmbit cultural, esportiu o de l’emprenedoria. A més, es comptarà amb les actuacions musicals de Júlia Colom, Elena Gadel i Marta Robles. Per una qüestió d’aforament, les entrades, que són gratuïtes, es poden obtenir al web del Teatre Principal d’Inca (www.teatreprincipalinca.com).

La consellera Garrido ha recordat que «enguany es compleixen trenta anys d’ençà que l’ONU va reconèixer, en la Declaració de Viena de 1993, que les dones eren subjectes dels drets humans i que la violència cap a les dones és una violació dels drets fonamentals».

La directora de l’IB-Dona, Maria Duran, ha detallat totes les activitats organitzades, entre les quals cal destacar els murals en homenatge a les dones treballadores que s’han fet a les quatre illes. Duran ha explicat que «els murals són un reconeixement a les dones treballadores de les Illes Balears. Hem triat cinc activitats de les dones que volem que se sentin totes representades. A Mallorca, tindrem les dones sabateres, a Inca, i les perleres, a Manacor; a Menorca, les dones cosidores d’avarques, a Maó; a Eivissa, les cambreres d’hotel, i a Formentera, les dones pageses».

Activitats del Govern pel 8 de març

— Dimarts 7 de març, a les 18.30 h, inauguració de l’exposició de dones artistes (del 7 al 18 de març), a l’Arxiu del Regne de Mallorca, i taula rodona «El patrimoni cultural en mans de dones».

— Dijous 9 de març, a les 18.30 h, Nit de les Dones, lliurament dels guardons de l’IBDONA i concert de Júlia Colom, Elena Gadel i Marta Robles, al Teatre Principal d’Inca.

— Dijous 9 de març, a les 20 h concert de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears d’homenatge a Clara Shumann amb la soprano Lisa Larsson a l’Auditorium de Palma.

— Divendres 10 de març, a les 9.30 h, jornada i presentació de l’estudi «Ciutats amb perspectiva de gènere», al Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.

— Dilluns 13 de març, a les 11.30 h, conferència i taller sobre el rugbi femení, al Centre Penitenciari de Mallorca.

— Dimecres 15 de març, a les 17 h, presentació i estrena del documental La dona al camp, documentals de Tramuntana XXI. Localització pendent.

— Dimecres 29 de març, a les 17 h, concert de Toñi Requena, al Centre Penitenciari de Mallorca.