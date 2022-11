[VÍDEO] Polèmica per un encàrrec de l'IB-Dona a la il·lustradora Tres Voltes Rebel per al 25-N

La il·lustradora valenciana Ame Soler (Tres Voltes Rebel) ha explicat mitjançant les xarxes socials el greu incident que ha tengut amb un organisme públic de les Illes Balears, concretament l'IB-Dona. «El més greu no és com m'han tractat a mi com a professional sinó el transfons fosc que hi ha darrere de la decisió de no pagar l'encàrrec», remarca la il·lustradora.

Soler explica que l'IB-Dona va contactar amb ella per a encarregar-li una il·lustració per al 25-N, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones. Durant setmanes abans de l'entrega de l'encàrrec, es varen enviar diversos missatges per correu electrònic perquè l'organisme no especificava clarament com volia la il·lustració i què volia que hi aparegués. Finalment, dos dies abans de la data d'entrega li varen enviar el darrer correu amb les particularitats que havia de tenir la il·lustració: «Una dona jove, amb una expressió de ser una dona forta a la cara, símbol de lluita i coses que podrien remetre al 25-N».

Amb aquestes directrius, Soler va fer una il·lustració que va ser rebutjada per l'IB-Dona amb l'argument que no era el que li havien demanat. Segons l'organisme, li havien demanat una dona fent un triangle amb les mans. A més, li exigien que, si no enviava de nou l'encàrrec amb aquest símbol aquell mateix dia, rescindirien el contracte.

Soler va contestar a l'IB-Dona que li era impossible refer la il·lustració per a aquell mateix dia. A banda d'això, la il·lustradora, «amb tota la bona intenció del món», va voler explicar a l'organisme públic que aquell símbol que ara demanaven -el símbol d'un triangle fet amb les mans- és considerat actualment un símbol transfòbic.

La resposta de l'IB-Dona va tornar a ser que si la il·lustradora no enviava l'encàrrec així, no li'l pagarien. Soler remarca que havia complit totes les directrius que li havien donat i que aquesta il·lustració els servia «perfectament».

El triangle representat amb les mans és considerat una resignificació del triangle invertit de color negre que feia servir el règim nazi per a marcar aquelles dones que no s'ajustaven al prototip reproductor de la raça ària, és a dir, dones no normatives, lesbianes, feministes, prostitutes…

No obstant això, aquest símbol sovint s'identifica també amb la vagina, motiu pel qual el seu ús ha estat criticat per excloure les dones trans. Per tant, es recomana evitar-ne l'ús, advocant per desgenitalitzar la identitat.

Finalment, l'IB-Dona no ha pagat per l'encàrrec que havia fet a la il·lustradora i ha presentat una imatge per al 25-N on tampoc no apareix cap dona amb el símbol del triangle que era tan indispensable.

Malgrat tota aquesta polèmica, la il·lustració d'Ame Soler ha pogut veure la llum gràcies al suport que ha rebut d'altres institucions i entitats que han volgut comprar-ne els drets. Així, ajuntaments com el de Manacor o el d'Esporles llueixen aquest cartell de Tres Voltes Rebel per al 25-N.