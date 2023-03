8M: Cap a una alternativa que no deixi ningú enrere

En aquest comunicat, volem presentar el nostre projecte per aquest 8M. Volem que aquest espai, de cara al futur, pugui ser un espai de confluència, sobre les bases d'un feminisme inclusiu amb totes les dones, a més d'un espai crític amb el sistema capitalista on les dones treballadores, en concret les més vulnerables -trans, migrades, etc.- en puguin ser protagonistes.

Ens sabem lesbianes, trans, bisexuals, inter, hetero, per això, aquest 8M, volem retornar aquests valors inclusius que van formar part de l'esperit de l'inici del Moviment Feminista de Mallorca, un espai ampli que no deixava cap dona enrere. Per això, des de la Coordinadora plantejam aquesta manifestació alternativa on sí es pugui assegurar un espai segur i reivindicatiu.

Encara que estam agraïdes per tot el treball que s'ha fet des del Moviment Feminista de Mallorca, consideram que, amb els anys, ha deixat de ser un espai segur per a les persones trans i altres col·lectius vulnerables, per això, volem aprofitar aquest espai per a donar veu a les companyes que han format part del Moviment Feminista de Mallorca que s'han vist obligades a partir i que encara no han rebut resposta. Diverses entitats i persones referents en l'activisme feminista van alertar d'aquestes dinàmiques i, per tant, és important visibilitzar les seves vivències.

El 2019, la primera entitat feminista que va sortir del moviment va ser Acció Feminista, que va escriure un comunicat advertint de les actituds transfòbes i putòfobes d'algunes membres del moviment.

El 2021, l'associació LGBTIQ+ Ben Amics, que va participar des del primer moment al Moviment Feminista de Mallorca, també va sortir presentant un comunicat a xarxes i a premsa on explicava uns motius semblants: «No és un espai segur per a les dones LBT».

Arran dels successos de la manifestació passada, on un col·lectiu transexcloent va pujar a l'escenari i va pronunciar un discurs transfob, la batucada FemSo,que col·laborava a les manis, es va desvincular i, la batucada no va tocar al 25N en rebuig a un dels valors que no ens representen. Com elles, moltes varen ser les companyes que no assistiren al 25N ja que no ho consideraven un espai segur.

Finalment, aquest 2022, una sèrie d'activistes que van participar des d'un primer moment al Moviment Feminista de Mallorca van escriure un comunicat explicant els motius de la seva sortida. Els mateixos de tots els col·lectius abans esmentats: «El feminisme radical transexcloent està molt present i és molt estratègic dins el Moviment».

Per tot això, repetim que ens sabem diverses, i que els moviments transexcloents generen divisió dins del mateix feminisme i que ens ailla del moviment LGBT, que sempre ha estat un ailat important en la lluita, amb el que s'han compartit espais i sinergies. Per això, aquest 8M apostam per un espai segur on capiguem totes, unides, alegres, combatives i on no hi hagi espai a la discriminació.