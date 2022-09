Activistes del Moviment Feminista de Mallorca abandonen l'organització: «El femisme radical transexcloent està molt present i és molt estratègic dins el Moviment»

Un grup d’activistes del Moviment Feminista de Mallorca (MFM) ha adreçat una contundent carta a l’organització en què reclamen que «es respecti» el manifest fundacional de l’MFM i, «en el cas que no vos representi, vos demanam coherència i la dissolució del Moviment Feminista de Mallorca i la seva transformació en un altre col·lectiu amb altres valors i ideologies».

Les signants agraeixen la feina feta per l’organització de l’assemblea aquest dissabte però desconfien que, «amb els objectius marcats per a aquesta assemblea i tot el revolt generat en les darreres setmanes o mesos, sigui possible ratificar el manifest, que és el que consideram que s'hauria de fer i no continuar amb debats viciats».

A l’escrit, remarquen que el manifest fundacional del Moviment Feminista de Mallorca és transinclusiu i apunten que la qüestió clau és «si totes les integrants d’aquest col·lectiu continuem d'acord amb el Manifest Fundacional de l’MFM que estipula que 'Som dones, som múltiples, som diverses… ens sabem lesbianes, trans, bisexuals, inter, hetero' i que 'Denunciam les opressions, discriminacions i violències per les nostres orientacions i identitats sexuals. Denunciam la LGTBIfòbia social, institucional i laboral que patim moltes de nosaltres com una altra forma de violència masclista. Som dones i som diverses. Si ens toquen a una, ens toquen a totes! Exigim ser protagonistes de les nostres vides, de la nostra salut i dels nostres cossos sense cap tipus de pressió estètica ni codis normatius. Els nostres cossos no són mercaderia ni objecte. Per això, exigim també la despatologització de les nostres identitats. Les nostres vides, les nostres emocions i els nostres processos vitals no són cap malaltia!'».

El manifest fundacional, apunten, «deixa clara aquesta i altres qüestions», però «sembla que interessa més a un sector del feminisme, molt present i reforçat darrerament dins de l’MFM, que continuem en la inconcreció i la indefinició». I denuncien, «de manera clara i directa», que el femisme radical transexcloent està «molt present, és molt estratègic i és molt actiu dins l’MFM».

Durant molt temps s’han sentit còmplices d’alguns posicionaments sobre els quals no estan d’acord i, especialment, «d’alguns silencis i absències que tampoc compartim». Però no ho poden fer més, «perquè allò que s’està defensant, o millor dit no defensant, per part de l’MFM ens defineix com a activistes» i necessiten posicionar-se obertament. «Som feministes transinclusives, antiracistes i antifeixistes, i entenem que els nostres privilegis han de servir per parlar i defensar els drets de les que estan pitjor que nosaltres. Entenem que el nostre gran enemic és el patriarcat, que no només ens oprimeix a les dones, sinó a tot el conjunt de la societat. La lluita ha de ser de les oprimides contra els opressors, i així ho seguirem defensant», remarquen.

Així, les signants de la carta afirmen no sentir-se representades a hores d’ara pel Moviment Feminista de Mallorca i no volen «continuar legitimant un discurs que s’allunya completament del seu manifest fundacional». Finalment, remarquen que continuaran amb l’activisme feminista «des d’altres llocs» i que confien a «poder retrobar-nos en algun moment».