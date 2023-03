L'ONU visitarà Mallorca per a conèixer els avanços en Memòria Democràtica i dignificació de les víctimes del feixisme

El relator especial de Nacions Unides per a la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, l'argentí Fabián Salvioli, visitarà Mallorca la setmana vinent per a conèixer de primera mà la feina que està fent el Govern en matèria de Memòria Democràtica.

Convidat per la Vicepresidència del Govern i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Salvioli serà a Mallorca des de dijous que ve, 9 de març, i fins al diumenge dia 12, quatre dies durant els quals podrà reunir-se amb els representants del Govern, però també amb la societat civil i amb familiars de les víctimes directes.

El relator participarà, entre altres activitats, en una Jornada sobre Memòria Democràtica organitzada per la Direcció General a la seu de la Conselleria el divendres dia 10 a les 16.00 hores, en la qual també participaran el secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica, Jesús Jurado, i la professora en Dret Internacional i membre de la Comissió de Memòria i Reconeixements Democràtics, Margalida Capellá.

A més, tindrà la possibilitat de conèixer la recentment inaugurada Oficina d'Atenció a les Víctimes del cop d'estat, la Guerra Civil i la repressió franquista de les Illes Balears i d'entrevistar-se amb alguns dels familiars directes de les víctimes, i el seu testimoniatge serà documentat per al futur Fons Documental de la Memòria.

Així mateix, es reunirà amb representants de les Comissions de Fosses i Memòria Democràtica del Govern i del moviment memorialista - Associació Memòria de Mallorca i Amnistia Internacional-, amb representants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i amb la psicòloga del Govern, Anna Miñarro.

Salvioli també participarà en l'acte d'homenatge i lliurament de restes de quatre víctimes als seus familiars que se celebrarà el dissabte a les 12.00 hores davant del Mur de la Memòria del cementiri de Palma, i visitarà el cementiri de Son Coletes, a Manacor, on el Govern està duent a terme una tercera fase d'excavacions i exhumacions en el marc del Quart Pla de Fosses i Memòria Democràtica.

Lluita per la reparació

Tal com ha explicat el Govern, Fabián Salvioli va ser designat com a relator especial de les Nacions Unides per a la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, l'1 de maig de 2018.

Salvioli és un professor argentí i doctor en ciències jurídiques per la Universitat Nacional de La Plata. Va ser president del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, sent el primer jurista argentí en aconseguir aquesta distinció.