Conseqüències de la borrasca Juliette: vuit carreteres de Mallorca continuen tancades i l'112 demana no pujar a la Serra aquest cap de setmana

Un total de vuit carreteres de Mallorca mantenen trams tancats aquest dissabte per acumulacions de neu o aigua i arbres caiguts després del pas de la borrasca Juliette.

Així ho ha comunicat la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca, en un missatge publicat en Twitter. En concret, es mantenen tancades al trànsit la carretera Dt.-10, del km 6 fins al 47,5 (Pollença-Fornalutx); la Dt.-11A, des del km 16,97 fins al 27,79 (Coll de Sóller); la Dt.-1140, del km 0,40 fins al 1,1 (S'Esgleita-Palmanyola) i la carretera Dt.-2100, del km 1 fins al 10 (Bunyola-Orient).

També romanen tancades la Dt.-2141 (Sa Calobra); la carretera Dt.-2130, des del km 7 fins al 15 (Caimari-Lluc); la Dt.-2210, del km 0 fins al 19,6 (carretera Formentor) i la Dt.-3433, des del km 0 fins al 8 (Sa Pobla-Platja de Muro).

En aquest sentit, per part seva, el Servei d'Emergències 112 ha advertit que la situació a la Serra de Tramuntana «no està normalitzada» i, per aquest motiu, ha tornat a demanar a la ciutadania «no pujar-hi aquest cap de setmana».