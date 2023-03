El Consell de Menorca sol·licita al Govern corregir la nova zonificació de la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire

El Consell de Menorca ha sol·licitat aquesta setmana al Govern que corregeixi la nova zonificació de la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire (RMIA). Segons la institució insular, «la modificació de l'Executiu realitzada al setembre, que redueix la protecció de la reserva, ha motivat la petició d'informació i la realització d'al·legacions per part del Consell, que no va sol·licitar la nova zonificació ni va ser informat oficialment».

En aquest sentit, segons destaca el Consell, «el recent estudi publicat pel Centre Oceanogràfic de les Balears (IEO-CSIC) i l'OBSAM avala el bon funcionament de la reserva marina, amb un increment del 50% de l'abundància i la biomassa dins dels límits de la zona protegida, i adverteix que la reducció de l'àrea màxima de protecció pot afectar el potencial de la reserva per a la recuperació i la conservació de les espècies vulnerables a la pesca».

La Reserva Marina de l'Illa de l'Aire es va crear a petició expressa del Consell de Menorca, i per acord unànime del Ple, en resposta a una demanda social i del sector pesquer de feia més de 30 anys, i amb l'objectiu de preservar els recursos naturals i pesquers de la zona, afavorint així el sector artesanal i les activitats econòmiques relacionades amb l'observació de peixos. «La supervivència del sector pesquer és la nostra preocupació i les reserves marines han demostrat ser una eina útil per aconseguir aquests objectius», han destacat des del Consell.

En poc menys de tres anys d'història de la reserva, les campanyes de seguiment dutes a terme fins ara pel Centre Oceanogràfic de Balears (IEO/CSIC) i l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), observaven indicis que s'estava produint una recuperació del recurs pesquer a la zona de busseig especial, especialment a la zona que ara ha quedat oberta a la pesca recreativa des d'embarcació i la professional d'arts menors.

Com ja hem apuntat, l'últim estudi realitzat per ambdues institucions científiques, i publicat aquest divendres, sobre l'estat de conservació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca, avala les dades anteriors i el bon funcionament de la zonificació establerta a la creació de la RMIA. Segons l'informe, a l'estrat superficial de la reserva (entre 5 i 15 metres de profunditat) es registra un increment de l'abundància i de la biomassa del 50% entre el 2018 i el 2022, mentre que fora de la zona protegida els indicadors no han canviat. I s'afirma que la biomassa total de peixos a l'àrea de màxima protecció de la reserva és actualment el triple que a fora.

Cal esmentar que l'informe adverteix també que l'entrada en vigor de la nova zonificació que planteja el Govern, que en redueix un 22% l'àrea en què es prohibeix la pesca artesanal i recreativa, «no s'ha establert d'acord amb criteris científics en no haver complert el període mínim de 5 anys que es considera necessari per detectar la recuperació de les poblacions objecte de protecció». I afegeix que la nova zonificació «podria posar en risc el potencial de la reserva per assolir els seus objectius de recuperació i conservació d'espècies vulnerables a la pesca en acotar notablement la disponibilitat de fons rocosos protegits».

A la vista de les dades publicades per l'IEO/CSIC i OBSAM, i de la inexistència de criteris científics per a la nova zonificació, el Consell de Menorca reiterarà la petició al Govern de «deixar sense efecte la modificació realitzada, considerant que tornar a la zonificació inicial anirà en benefici de tant la preservació dels recursos naturals com del sector pesquer de Menorca».