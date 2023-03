El Consell declara intransitable part de la Ruta de Pedra en Sec

El departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca demana a tots els senderistes que no s’acostin als camins de la Ruta de Pedra en Sec perquè no se’n pot garantir la seguretat. Davant el risc de despreniment, es recomana no transitar per les rutes senderistes. Així mateix, és molt probable que, en els pròxims dies, els arbres més danyats caiguin damunt el camí. Només alguns trams de la Ruta de Pedra en Sec sense arbrat són practicables.

Ara per ara, s’avaluen els danys causats per la borrasca Juliette de dilluns i dimarts passat. Els trams més afectats per la caiguda d’arbres són els que van de Sóller a Pollença, que corresponen a les etapes 5 (Muleta – Tossals Verds), 6 (Tossals Verds – So n’Amer) i 7 (So n’Amer – Pont Romà) de la Ruta de Pedra en Sec. Les etapes 2 (Estellencs–Esporles) i 3 (Esporles – Can Boi) també han patit destrosses i s’estan valorant els danys.

Les variants de la Ruta de Pedra en Sec que també han quedat greument afectades per la neu, la inundació o la caiguda d’arbres són la variant D: castell d’Alaró – tram de Raixa; la D, entre el castell d’Alaró i el tram de Tossals Verds – Orient; i les variants E i F, de sa Costera i el pas Llis, respectivament.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient i vicepresidenta del Consell, Aurora Ribot, ha insistit que «ens sumam al missatge del Govern i recordam que està totalment prohibit pujar a la Serra si no és estrictament necessari. Demanam a tothom que extremi les precaucions i eviti la pràctica de senderisme a la Serra. Queda molta feina per fer per retornar la seguretat a la Ruta de Pedra en Sec, després del pas de la borrasca».

Tots els refugis de la xarxa del Consell de Mallorca estan oberts i la majoria continuen amb el servei habitual. Tot i així, el departament de Sostenibilitat i Medi Ambient recomana evitar fer ús del refugi de Tossals Verds i So n’Amer més enllà de la necessitat d’emergència en la qualitat de refugi de muntanya i insisteix en la recomanació de no pujar a la Serra, ja que, a causa de la borrasca, aquests dos refugis no poden garantir el servei habitual.