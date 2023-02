El Govern lliura les Medalles d’Or i els Premis Ramon Llull

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha lliurat les Medalles d’Or de la Comunitat Autònoma, amb les quals «complim quaranta anys d’autonomia, però, sobretot, ens omplim d’orgull pels assoliments del nostre poble, sintetitzats a la perfecció en el geni vibrant i l’excel·lència creativa de les nostres medalles d’or».

Aquests reconeixements enguany han estat atorgats a Agustí Villaronga a títol pòstum, de qui ha destacat «la seva infinita capacitat per commoure i posar-se en la pell dels altres; a Gabriel Janer Manila, que «cada dia mira el món amb la passió de conèixer-lo millor, i amb la pulsió de fer-lo millor», i a Antònia Vicens, la qual «dona veu a tots els qui tantes vegades han estat condemnats al silenci i l’oblit, encenent la nostra passió per combatre la injustícia».

Els Premis Ramon Llull enguany han estat per a Marià Castelló, les Trinitàries de Santa Eulària, Marià Torres, el Club Vidalba, Llorenç Capellà, el moviment Feminisme a l’Escola, Joana Mascaró, Quely, Salud Deudero, Mavi García, l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí i Escola en Pau, 3 Salut Mental, Fundació Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB), Joan Francesc Casasnovas (a títol pòstum) i els servidors públics.

A tots, Armengol els ha traslladat el missatge següent: «Gràcies per la vostra trajectòria i compromís i, sobretot, gràcies per donar-nos la certesa que aquesta societat, el nostre lloc en el món, aquestes illes que celebram i estimam continuaran progressant des de la seva millor virtut: la capacitat d’un poble que demostra amb fets que no hi ha cap objectiu que no estigui al nostre abast».