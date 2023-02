Les conseqüències de la borrasca Juliette a Mallorca

Mallorca té actius aquest dimarts avisos meteorològics de nivell màxim vermell (risc extrem) per neu i onatge, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En detall, a la Serra s'ha activat a les 7.00 hores l'avís vermell per nevades, amb previsió d'acumular 40 centímetres de neu en 24 hores a partir de 400 metres, encara que temporalment es poden produir a cotes més baixes.

Així mateix, la resta de Mallorca té actius avisos de nivell groc i taronja per pluges, amb precipitacions acumulades a 12 hores de 60 litres per metre quadrat, encara que es poden acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores.

També hi ha avisos per vent a tot Mallorca, de nivell taronja a la Serra i al nord-est de Mallorca, amb ratxes de fins a 90 quilòmetres per hora.

Així mateix, tot el litoral té actius avisos per onatge, que a la Tramuntana i al nord-est de Mallorca són de nivell extrem amb onades que poden superar els vuit metres, si bé Aemet adverteix que puntualment l'onada màxima es pot situar al voltant a 15 metres.

14 carreteres tallades

El temporal ja suma 14 carreteres tallades a Mallorca per acumulació de neu o aigua, segons ha informat la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca.

Carreteres ja havia informat del tall a la Ma-10 del quilòmetre 6 al 47,5 (Pollença-Fornalutx), però les darreres hores s'ha sumat el tancament del tram del km 75 al 78,5 (Valldemossa).

Així mateix, s'han tancat la M1-1032 del km 6,5 al 8 (Puigpunyent), la Ma-1101 del 3,5 al 6 (Puigpunyent-Galilea); la Ma-2100, del km 1 al 18 (Bunyola-Orient); i la Ma-11A del km 16,97-27,79 (Coll de Sóller).

Hi ha tancaments també a la Ma-2130 del km 7 al 15 (Caimari-Lluc); la Ma-2141 (sa Calobra); Ma-3433, del 0 al 8 (sa Pobla-Platja de Muro); Ma-4010 de l'1 al 11,3 (Felanitx-Portocolom); la Ma-5018 del 0 al 4,8 (Randa-Cura); Ma-4014 del 6 al 9 (Cala Varques-Cales de Mallorca); Ma-5010 del 0 al 9,41 (Algaida-Llucmajor); Ma-1110 del 9,5 al 17 (s'Arxiduc-s'Esgleieta); i Ma-3321 del 0 al 10,8 (Manacor-Son Serra de Marina) per inundació i caiguda d'arbres.

Problemes també al transport públic

El metro de Palma i els trens de Mallorca mantenen el funcionament aquest dimarts malgrat el temporal, mentre que els autobusos interurbans de la xarxa TIB han suprimit alguns serveis i parades.

Segons ha informat la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern, s'ha limitat la velocitat del tren i del metro per la meteorologia adversa.

Així mateix, a la xarxa d'autobusos hi ha diverses incidències a causa dels talls de carreteres a la Serra i de la meteorologia adversa. Ha quedat sense servei la L312 Lluc - Inca - Muro al tram entre Caimari-Lluc; se suprimeix el servei de la L232 Port de Sóller-Fornalutx; i diverses parades de la L108 Son Caliu-Palma, que circula per avinguda Joan Miró.

També hi ha serveis suprimits per talls de carretera a la L203 Port de Sóller – Valldemossa – Palma. Igualment, les parades de Son Macià i Cales de Mallorca queden temporalment fora de servei, i la L416 circularà entre Manacor i Cala Murada; les parades Temporal i Cala Barques de Cala Sant Vicenç (Pollença) també queden temporalment fora de servei.

A més, la L316 Son Serra-Inca ha circulat amb retard per un tall d'un carrer per meteorologia adversa. Mentrestant, la L441 Ariany – Maria Sineu i la L201 Galilea – Palma han restablert els seus serveis habituals.