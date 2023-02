La UIB declara el dia com a no lectiu pel temporal

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha declarat aquest dimarts com a dia no lectiu ja que el temporal està provocant nombrosos talls de carreteres, així com la interrupció del subministrament elèctric a alguns punts de Mallorca.

Tot i que inicialment la UIB havia recomanat als seus alumnes que evitessin desplaçar-se fins al campus i que s'informessin a través d'Aula digital del desenvolupament de les classes, i al seu personal que teletreballés, els diferents talls de subministrament han derivat que finalment s'hagi decidit declarar el dia com a no lectiu ja que això podria impedir un funcionament correcte de les classes en línia.