Malgrat l'acord entre partits del setembre de 2021, la Conselleria de Salut continua incomplint la llei: la cartelleria és exclusivament en castellà

El mes de setembre de 2021, davant els reiterats incompliments de la Conselleria de Salut del Govern respecte de la legislació lingüística vigent, els partits del Pacte de Govern es varen reunir, a proposta de MÉS per Mallorca, per a tractar «les divergències entorn a la política lingüística, especialment en la sanitat».

En la reunió, es va plantejar un increment de la coordinació entre la Direcció General de Política Lingüística i l'Oficina de Drets Lingüístics amb l'IB-Salut.

Segons va informar la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, en declaracions als mitjans, després de la reunió, «el que s'ha plantejat és augmentar la coordinació entre la Direcció General de Política Lingüística i l'Oficina de Drets Lingüístics amb el IB-Salut per a poder oferir una resposta ràpida i adequada quan es plantegin qüestions a nivell lingüístic bé sigui per la cartelleria o per reclamacions relatives a l'ús de la llengua».

Així mateix, a la reunió es va acordar que tots els indicadors i tota la cartelleria s'havia d'adequar al català i a la normativa d'usos de l'IB-Salut abans del primer d'octubre d'aquell 2021.

Basta una visita a les oficines de la pròpia Conselleria per observar que no es compleix ni la Llei ni els acords entre els partits que donen suport al Govern.