El Govern presenta el lema del cartell commemoratiu de l'aniversari de l'Estatut d'Autonomia: «40 anys enfilant junts el camí»

Amb motiu del 40è aniversari de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, el Govern, mitjançant la Conselleria d'Afers Socials i Esports, ha fomentat la implicació i participació dels joves en aquesta fita històrica per a la recuperació de l'autogovern a través de la convocatòria d'un certamen per al disseny del cartell commemoratiu, en el marc del programa cultural Art Jove de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE). En aquest certamen inèdit s'han atorgat premis per un total de 6.000 euros.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha lliurat aquest dissabte els premis del concurs, acompanyada de la consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i el president de l'IBJove, Tià Lliteres.

Armengol ha traslladat l'enhorabona a tots els participants i ha destacat els «magnífics treballs dels creadors culturals joves, la qual cosa ens permet celebrar una fita tan important com els quaranta anys de l'Estatut des del seu talent».

El primer premi, dotat amb 3.000 euros, ha estat per al cartell «40 anys enfilant junts el camí», de Júlia Mulet; el segon premi, dotat amb 2.000 euros, ha estat per a la proposta «Identitat balear», de Sol Iñigo, i el tercer premi, dotat amb 1.000 euros, per a «Esperit d'evolució», de Xavier Alorda. Són les propostes premiades, entre les 9 propostes finalistes d'un total de 21 presentades. Totes les obres finalistes estaran exposades aquests dies d'actes de celebració del Dia de les Illes Balears.

El jurat, presidit per l'artista plàstica Teresa Matas, ha estat format pels vocals Joanaina Campomar Orell, diputada per MÉS; Joana Barceló Martí, exdiputada pel PSIB-PSOE; Sílvia Tur Ribas, exdiputada pel grup mixt per Gent per Formentera-PSIB-PSOE; Lila Thomàs Andreu, exdiputada per Esquerra Unida Illes Balears; Antònia Monroig, artista, poeta i dissenyadora gràfica guanyadora del certamen de disseny gràfic del programa cultural Art Jove; Alona Vinç, artista i dissenyadora gràfica guanyadora del certamen de disseny gràfic del programa cultural Art Jove, a més de Natàlia Rabassa Ladrón, coordinadora d'Art Jove, com a secretària.

Segons ha indicat el Govern, el disseny del cartell, original i inèdit, havia de representar «l'esperit democràtic i de reivindicació de l'autogovern que inspirà la consecució i aprovació de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, publicat oficialment dia 1 de març de 1983». En el certamen, hi han pogut participar joves nascuts o residents a les Illes Balears d'entre 16 i 35 anys.