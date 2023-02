El portal Compendium incorpora 25 nous formularis de dret de les Balears en català

El portal Compendium.cat ha incorporat 25 formularis de dret de família, dret de successions, drets reals, obligacions i contractes, i formularis processals en matèria de successions i obligacions i contractes, específics per a les Illes Balears. Els formularis estan destinats als professionals de l’àmbit del dret que exerceixen a l’arxipèlag. Aquesta ampliació del portal de recursos jurídics en català facilitarà la tasca dels juristes exercents a Mallorca i Menorca però també a Eivissa i Formentera, que apliquen dos ordenaments jurídics diferents.

La iniciativa s’ha fet amb el suport institucional de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. Els formularis han estat desenvolupat gràcies a la tasca dels juristes Pere Grimalt, catedràtic de dret de la UIB, i Olga Cardona, vocal de la Comissió Assessora de Dret Civil Balear i professora de la UIB.

Compendium.cat és un portal de recursos de llenguatge jurídic català que té com a objectiu fomentar l’ús i la qualitat del llenguatge jurídic català, contribuir a pal·liar els problemes que té el panorama documental d’aquest llenguatge i visibilitzar molts dels recursos que actualment es troben dispersos en diferents webs institucionals. Compendium.cat és un motor de cerca que permet cercar i trobar informació en més de 800 recursos lingüístics, entre els quals hi ha manuals de redacció jurídica, apunts lingüístics sobre terminologia jurídica, diccionaris jurídics i manuals didàctics. El portal també inclou formularis judicials de diverses jurisdiccions, formularis per a l’arbitratge i mediació, societaris, escrits de tràmit i altres models de documents que s’hi van incorporant de forma progressiva.