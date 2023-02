Marià Torres, Joan F. López Casasnovas, Llorenç Capellà i Amics del Poble Sahrauí, entre els 15 premis Ramon Llull d'enguany

En l’acte institucional del Dia de les Illes Balears es concediran 15 premis Ramon Llull. Unes distincions que s’atorguen amb l’objectiu d’honorar les persones físiques o entitats que hagin destacat dins el territori de les Balears pels serveis prestats en diferents àmbits.

Tres Salut Mental és una de les associacions que rebran enguany aquest reconeixement. Des de 2014, fan feina per combatre l’estigma i donar visibilitat a aquestes malalties.

Enguany també es reivindicarà la feina de les religioses Trinitàries de Santa Eulària, promotores d’un centre d’acollida de menors en situació de desemparament. I el Club Vidalba, una ONG que organitza activitats esportives i d’oci per a joves amb algun tipus de discapacitat. L’Associació dels Amics del Poble Sahrauí també és a la llista de guardonats, com el moviment Feminisme a l’Escola, que promou la igualtat i la lluita contra les violències masclistes als centres educatius.

Entre els Ramon Llull 2023 hi figuren també noms de dona, com la campanera Joana Mascaró Obrador, presidenta de les Associacions de Dones rurals; Salut Deudero, doctora en Biologia i primera directora del Centre Oceanogràfic de les illes; i la duatleta i ciclista professional Mavi Garcia.

Per la seva aportació en l’àmbit de la llengua i la cultura, rebran el premi el portmanyí Marià Torres, el ciutadellenc Joan Francesc López Casasnovas i el montuïrer Llorenç Capellà.

L’arquitectura de Marià Castelló, reconeguda per la restauració i difusió d’elements patrimonials de Formentera, també hi té cabuda, en aquesta edició dels guardons; com l’empresa Quely, que és tot un referent en l’elaboració de galetes d’oli, i amb 100% de capital mallorquí.

Per la seva aportació en la resolució de conflictes laborals, també rebrà la distinció la Fundació Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Balears, el Tamib.

Dia 28 de febrer, també s’entregarà un dels 15 premis Ramon Llull als Servidors Públics que contribuïren a vertebrar la nova realitat marcada per l’Estatut d’Autonomia, que enguany compleix 40 anys.