El nou refugi de Galatzó cerca nom per a les habitacions

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient convoca un concurs per a triar els noms de les habitacions del nou refugi de Galatzó. La llista de noms per a votar està relacionada amb algunes de les muntanyes de més de mil metres que conformen la Serra de Tramuntana. S’han proposat fins a 23 noms de puigs de la Serra dels quals se’n triaran 10. Les persones interessades podran votar fins el diumenge 12 de març.

El refugi disposa de 50 places, dues per a gent amb mobilitat reduïda, repartides en 10 dormitoris i és el resultat del projecte de reforma de l’antic edifici ses Porqueres de Galatzó per tal d’adequar-lo com a refugi de muntanya per a senderistes. A més, el refugi disposa de cuina, menjador distribuïts amb tres espais diferents, banys i dutxes, zones exteriors i un espai multifuncional que acollirà esdeveniments relacionats amb el medi ambient, entre altres iniciatives. La sala multifuncional del refugi s’anomenarà Puig Galatzó.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, convida tota la ciutadania a votar la llista de noms proposats i destaca que «la xarxa de refugis del Consell de Mallorca i la Ruta de Pedra en Sec són una eina i una oportunitat per apropar la Serra a la ciutadania de Mallorca i realçar la natura i el caràcter antròpic d’aquest paisatge. Des del departament de Sostenibilitat i Medi Ambient apostem per promoure els refugis com a serveis pels ciutadans, per poder fer oci sostenible».

«Són moltes les persones, que no han viscut mai una nit a la muntanya, que no han vist un cel estrellat. Creim que quan ho experimentes per primera vegada ja no tornes a ser el mateix. I per enfrontar els reptes que tenim al davant necessita’m una societat amb aquesta sensibilitat», ha afegit Ribot.

El refugi de Galatzó és el setè refugi que el Consell de Mallorca gestiona de forma directa. Els altres refugis són el refugi sa Coma d’en Vidal (Estellencs), el refugi de Can Boi (Deià), el refugi de Muleta (Port de Sóller), el refugi de Tossals Verds (Escorca), el refugi de Son Amer (Escorca). Els serveis, preus i horaris del refugi són els mateixos que la resta de refugis que gestiona el Consell de Mallorca: dormitori col·lectiu (amb servei de dutxa) 14 €, dormitori col·lectiu fins a setze anys, 9 €.

Noms proposats:

1. Puig Major

2. Penyal des Migdia

3. Puig de Massanella

4. Puig de ses Bassetes

5. Puig de sa Mola

6. Puig d’en Galileu

7. Puig des Prat

8. Puig des Tossals Verds

9. Puig de sa Rateta

10. Puig de ses Vinyes

11. Puig Tomir

12. Puig de l'Ofre

13. Puig de sa Font

14. Puig d'Alfàbia

15. Puig de na Franquesa

16. Puig des Teix

17. Puig de sa Torre

18. Puig des Coll des Jou

19. Puig de n'Ali

20. Puig de Son Nebot

21. Puig des Sementer Gran

22. Puig des Vent

23. Puig Roig

