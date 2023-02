Denuncien la «manca de previsió» d'SFM durant les celebracions de la Rua

L'Associació d'Usuàries i Usuaris del Tren, una vegada més, vol mostrar la seva queixa per la «manca de previsió» d'SFM i «no planificar serveis especials nocturns i diürns» el cap de setmana amb motiu de la celebració de la Rua en diverses poblacions de Mallorca.

Des de l'Associació no entenen com pot ser que un any més no s'hagin planificat més freqüències durant la nit i la matinada del dissabte al diumenge, així com el diumenge horabaixa que el servei es va veure desbordat per la massiva afluència de persones que volien gaudir de la festivitat de la Rua.

«El servei diürn habitual del cap de setmana i els darrers serveis del dissabte no va ser suficient, els trens anaven plens de gom a gom de gent que anava a gaudir de la nit de Carnestoltes i va haver-hi moltes dificultats per tornar de matinada, per la no planificació de serveis nocturns especials», denuncien.

Per tot això, sol·liciten a l'SFM més previsió i planificació en dades assenyalades i que, per al proper Carnestoltes, s'estableixin serveis especials nocturns la nit del dissabte i reforços del servei diürn per al diumenge de la Rua.