El 74% dels nostres lectors consideren que cal trencar amb l'autonomisme i proclamar un Estat propi

Clara majoria. La primera enquesta per a commemorar els 40 anys de la proclamació de l'Estatut d'Autonomia ha estat un èxit. El 74,12% dels nostres lectors consideren que «el que cal és trencar amb l'autonomisme i proclamar un Estat propi». Per contra, el 19,17% consideren que l'Estatut compleix amb les expectatives d'autogovern, «però cal més autogovern en àmbits estratègics».

En tercera posició, amb el 4,15% dels vots, s'hi situen aquells qui consideren que «cal suprimir l'autonomia i integrar-nos plenament en una Espanya centralitzada». Finalment, només amb el 2,56% dels vots, s'hi troben els que consideren que l'actual Estatut d'Autonomia «compleix amb escreix les expectatives del pacte constitucional».

L'Estatut ha significat un marc propi de gestió integrat a l'Estat espanyol que ha donat bons fruits, però també ha mostrat sengles mancances. A primera vista, la majoria de forces progressistes lloen el que ha significat per a l'autogovern la declaració de l'Estatut, però hi ha visions crítiques amb l'actual marc normatiu.

Moltes veus, la majoria de l'esquerra de país, reclamen una major sobirania en àmbits estratègics per a l'arxipèlag, així com un règim fiscal propi més just amb la realitat fiscal del nostre territori. Altres veus, com ara l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) reclamen, fins i tot, trencat amb l'actual marc autonomista i crear un Estat propi. Poder comandar a casa nostra sense la intromissió d'Espanya. Però també hi ha mirades regressives, com ara l'extrema dreta de Vox, que han posat sobre la taula la possibilitat de suprimir l'autonomia i la creació d'una Espanya centralitzada.

Sigui com vulgui, com es desprèn de les respostes dels nostres lectors, l'actual marc autonomista necessita una reformulació i cal aprofundir en aspectes claus del desenvolupament de l'autogovern. Ens hi va el futur com a societat.