La patronal del lloguer turístic preveu un increment de gairebé el 20% dels beneficis aquesta temporada

La patronal del lloguer turístic Habtur celebra aquest dies a Inca la convenció Habturalia per donar a conèixer la situació i les perspectives de futur del sector. En aquest sentit, Antoni Barceló, president de l'entitat, creu que és el moment «d'incrementar els beneficis després de l'esforç fet per la pandèmia i l'increment de costos que no es va repercutir l'any passat».

Durant la jornada, Noemi Oreglia, de l'empresa Beyond, ha presentat una anàlisi del mercat del lloguer turístic a l'arxipèlag. «Les previsions per a 2023 són molt positives perquè el ritme de reserva és millor que l'any passat, es reserva amb més antelació», ha destacat, alhora que ha assegurat que «la gran demanda permet incrementar-ne els preus».

Tal com han explicat des d'Habtur, Beyond és una empresa que ha desenvolupat un algorisme de preus dinàmics que permet adaptar-los segons la demanda per a aconseguir una millor rendibilitat jugant amb dos factors: l'ocupació i les tarifes en funció de les tendències del mercat.

Així, segons Oreglia «molts turistes van començar a reservar a l'octubre o novembre de 2022, i per això la majoria dels calendaris estan ja molt plens». «No obstant això, hi haurà clients de darrer minut i, si tenim disponibilitat per a l'estiu, obtindrem tarifes més altes sense comprometre la nostra ocupació», ha remarcat. Les reserves per a enguany ja són un 10% superiors per a aquesta temporada, la qual cosa permet augurar que l'increment de rendibilitat, amb aquestes dades, serà de gairebé un 20%.

Taula rodona amb els polítics

Habturalia també ha comptat amb la participació dels partits polítics en una taula sobre les possibilitats del sector. Així, el conseller insular del PSIB, Javier Pascuet, ha defensat la importància del sector, però ha remarcat la necessitat de «delimitar l'oferta il·legal». Pascuet creu que ha de planificar-se la inspecció, però ha recordat la «gran limitació de recursos pel nombre limitat d'inspectors» del Consell i ha apel·lat al fet que «denunciar sigui una tasca de tots».

Per al representant del PP, Sebastià Sagreras, existeixen dues realitats en el lloguer turístic,«una és la del Govern que el demonitza i una altra la real». El polític del PP ha defensat que aquesta modalitat de turisme no té a veure amb el problema d'accés a l'habitatge com s'ha fet creure, perquè «com més es prohibeix, més continua apujant el preu» i ha advertit que, en cas de governar després de les eleccions de maig, «llevarem la moratòria de noves llicències, ens assegurarem que as 90.000 places tornin a la bossa i permetrem el lloguer en zones protegides perquè a més ajuden al manteniment de les finques».

En el costat oposat s'ha situat el representant de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, qui ha demanat replantejar el model turístic amb un decreixement de places que estiguin obsoletes perquè «els que vivim aquí hem de poder gaudir també de la nostra illa». D'altra banda, com el seu soci de govern, ha recordat que al Consell «li falten mans per a vigilar el compliment de totes les lleis» i que «amb els efectius d'ara, l'oferta il·legal és difícil de combatre com toca».

Per part seva, Josep Melià, portaveu del Pi-Proposta per les Illes Balears, ha recordat a MÉS i PSIB que duen vuit anys governant i que «si fas les lleis i depenen de tu els cossos d'inspecció, però continua havent-hi oferta il·legal, és que has fracassat. És difícil? Depèn, l'agència de protecció de territori funciona molt bé, ha estat una prioritat». Melià ha defensat que la moratòria al lloguer turístic ha d'acabar i que el problema del preu de l'habitatge depèn de «múltiples factors». «El repte és que tengui una ordenació i regulació jurídica que permeti funcionar al sector en condicions sense que siguin els dolents de la pel·lícula», ha asseverat. A la taula rodona també hi ha participat Osvaldo Cifre de Ciudadanos.