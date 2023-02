El GOB acudirà als tribunals si el Consell de Transparència avala les piscines il·legals de Torre Vella

El GOB ha anunciat aquest divendres que interposarà un recurs contenciós administratiu si no hi ha resposta positiva sobre les piscines il·legals de l'agroturisme de Torre Vella per part del Consell de Transparència, òrgan davant el qual l'entitat ecologista ha denunciat el cas. «Mentrestant, les piscines il·legals continuen en marxa i es promocionen com si fossin legals des de fa més de tres anys», han lamentat els ecologistes.

De la mateixa manera, han subratllat que el mes de novembre passat es va tornar a demanar a l'Ajuntament d'Alaior la consulta de la documentació sobre el cas i el consistori els denegà novament la possibilitat d'accedir a l'expedient que, segons han dit, «es troba sotmès en una clamorosa manca de transparència». Ja inicialment, en saber que els promotors havien presentat documents per a legalitzar les irregularitats, l'ajuntament els havia denegat la consulta, al·legant que el cas no estava definitivament resolt.

El GOB recorda que, fruit d'una inspecció de la Conselleria de Medi Ambient, es van detectar set piscines no projectades, dos abocadors il·legals i un nou camí expressament denegat. «És un cúmul d'incompliments d'envergadura i de solució complicada si s'insisteix a no voler tornar al projecte realment aprovat, perquè en aquest cas no basta que es pugui complir la normativa urbanística, també ha de complir les condicions ambientals que se li van posar», han subratllat des de l'entitat.