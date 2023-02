[ÀUDIO] Pep Matas: «La vertadera història de l'Autonomia de les Balears és que tot és una puta farsa»

'Casi toda la verdad (I): Lo que se ocultó bajo las alfombras' és un fantàstic repàs a la cara obscura dels 40 anys d'Autonomia, elaborat pel conegut periodista Pep Matas.

Un llibre trepidant que a través de nou capítols repassa els principals casos de corrupció que hi ha hagut durant aquesta etapa de pseudoautogovern que dia 1 de març compleix 40 anys.

Pep Matas és un conegut periodista, mestre de periodistes en l'àmbit de la Crònica Negra i periodisme d'investigació, va començar la seva carrera al 'Baleares' l'any 1985 i després va passar a 'Ultima Hora' on va ser redactor en Cap fins el 2015.

Des de fa uns anys viu a un poble de La Manxa i dedica part del seu temps a revisar arxius i a desclassificar arxius ben interessants per conèixer com han funcionat les coses més enllà de la representació pública.

Pep Matas és el protagonista del programa Converses a Ona i en una entrevista amb Tomeu Martí, enregistrada el passat mes de desembre, explica el temes que tracta en el llibre publicat i avança els continguts de la segona part.

A l'entrevista parla de les irregularitats fiscals comeses per Rafa Nadal que varen ser tapades pel rei espanyol, Juan Carlos de Borbón i recorda com i a on es va gestar el primer pacte que va fer president del Govern Gabriel Cañellas.

«Felipe Gonzalez és un gran corrupte», «Pedro J. Ramírez és el llepaculs d'Aznar», afirma Matas, mentre explica casos de corrupció vinculats a Eduardo Inda en l'època en la qual va ser director d'El Mundo de Balears o d'un expresident del TSJIB que va cometre una infracció urbanística en la zona protegida de la Comuna de Bunyola: «Hi ha una denúncia que porta deu anys en la Fiscalia de Medi Ambient i el fiscal no ha fet res».

En l'entrevista hi ha un repàs a fets protagonitzats per Rodrigo de Santos, Francisco Jover, Raúl Burillo, Antoni Montserrat, Gabriel Cañellas, Jaume Matas, Florentino Pérez, Antonio García Ferreras, Pedro Horrach, Antoni Terrassa...

Finalment, Pep Matas avança que el segon llibre parlarà de les confessions de 'La Paca' i de tots els noms del narcotràfic a Mallorca i recorda que es trafica i consumeix molta més droga a Eivissa que a Mallorca, però a Eivissa «els responsables no són gitanos, són gent amb vestit i corbata».

Podeu escoltar l'entrevista sencera aquí: