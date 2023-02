MÉS per Menorca exigeix mantenir el servei d'acompanyament de menors en els vols interilles

Més per Menorca ha exigit aquest dimecres mantenir el servei d'acompanyament de menors en els vols entre illes. Això es deriva del fet que, arran de la reducció de les companyies que operen aquest corredor, passarà dels 5 euros actuals a costar-ne 90.

Els menorquinistes han considerat que el servei «ha de ser gratuït o tenir, en tot cas, un cost reduït per a evitar aquesta situació injusta». Ha exigit que, en cas que no pugui garantir-se'n l gratuïtat, que s'apliqui el 75% del descompte de resident. D'aquesta manera, el partit ha donat suport a les reivindicacions de diferents famílies menorquines que durant la darrera setmana han denunciat públicament l'encariment del cost del servei.

Des de Més per Menorca han explicat que a l'illa hi ha famílies afectades per aquesta qüestió, ja que tenen fills amb la necessitat de desplaçar-se sols pel fet de residir els familiars proporers a illes diferents. La majoria de casos són de menors en règim de custòdia compartida entre dos progenitors separats que viuen a dues illes diferents. En conseqüència, el servei d'acompanyament els és essencial perquè es pugui complir el repartiment de custòdies.

El portaveu de la formació ecosobiranista en el Consell Insular, Josep Juaneda, ha afirmat que faran tot el que sigui a les seves mans «per a evitar que es doni aquesta situació injusta». En aquest punt, ha demanat la implicació del Govern autonòmic en la resolució d'aquesta problemàtica i ha anunciat que la setmana vinent tractaran aquesta qüestió en el Parlament.

Juaneda ha proposat, entre les possibles solucions, que el Govern es reunesqui amb les companyies aèries per a negociar una millora, o bé que exigesqui al Govern central la revisió de les condicions de l'Obligació de Servei Públic (OSP) en vols entre illes perquè les companyies que operin aquestes rutes incloguin aquest servei.