Garrido rebutja interpretar «com un no» la resposta del Govern espanyol sobre la regulació de la venda d'habitatges a no residents

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha rebutjat interpretar «com un no» la resposta del Govern a les preguntes de les diputades d'Unides Podem per les Balears Antònia Jover i Lucía Muñoz sobre la possibilitat de regular la compravenda d'habitatge a no residents a les Balears.

Així ho ha afirmat aquest dimarts, en declaracions als mitjans durant el ple del Parlament on Garrido ha indicat que «no és un no».

«Aquest plantejament és per a negociar», ha subratllat la consellera, qui ha destacat la creació d'una «comissió integrada per la Universitat de les Illes Balears, per Hisenda, per Advocacia i per Habitatge, que estudiarà el dret comparat amb el europeu i l'espanyol».

En aquest sentit, la consellera ha explicat que la resposta del Govern espanyol planteja allò que «veníem parlant sobre que s'han d'arribar a negociacions en aquest sentit» i, per això, ha avançat que s'han iniciat una sèrie d'estudis tècnics sobre la possibilitat de dur a terme actuacions sobre la venda de l'habitatge «per a veure què caldria per a canviar el límit o poder regular la compravenda d'habitatges a no residents».

Garrido ha defensat que les Balears no es poden «comparar amb altres llocs d'Espanya o del continent, i per tant la seva especificitat s'ha de traslladar a la Unió Europea una vegada s'hagi analitzat de manera correcta i s'hagin fet propostes».