El Govern lliura les claus de 14 habitatges de protecció pública a Maó a famílies en situació vulnerable

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada del conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, ha lliurat aquest dilluns una promoció de 14 habitatges de protecció pública i un local a Maó, situats al carrer de Roca i Vinent, 10.

Aquesta és la cinquena promoció a Menorca durant l'actual legislatura i ha suposat una inversió d'1,99 milions d'euros, IVA exclòs.

El rebut que hauran de pagar a partir d'abril els nous llogaters d'aquests habitatges estarà entre els 204,9 € i els 567,1 €. D'aquesta manera, les famílies no pagaran més del 30 % dels seus ingressos.

Durant l'acte de lliurament de claus, Armengol ha assegurat que «des del principi de la passada legislatura teníem molt clar que l'habitatge no ha de ser un bé especulatiu, una qüestió sobre la qual algú guanya molts de doblers, sinó un dret de la ciutadania» i ha agraït a ajuntaments com el de Maó la cessió de sòl perquè «sense ells és impossible fer habitatge de protecció pública i que moltes famílies puguin tenir un habitatge com aquest en condicions».

La presidenta del Govern també ha reivindicat la necessitat de «no només de fer polítiques d'habitatge, sinó de dotar-les d'una continuïtat perquè si la maquinària s'atura, és molt difícil tornar a començar».