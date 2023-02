El 75% dels nostres lectors consideren que l'exempció del català a la Sanitat era motiu suficient per trencar el Govern

Clara majoria. I per sort hi ha hagut rectificació. El 75,09% dels nostres lectors han considerat que l'exempció del català a la Sanitat era motiu suficient per trencar el Govern. Per contra, només el 24,91% han considerat que, tot i ser un fet greu, no calia trencar el pacte.

Com hem dit, per sort el PSIB-PSOE ha rectificat hi ha variat el seu pla inicial de reclamar l'exempció del català a 49 especialitats de la Sanitat. La rectificació s'ha produït després d'una forta oposició de la societat civil, encapçalada per l'Obra Cultural Balear (OCB). De fet, tant l'OCB com l'STEI havien presentat recursos contra l'estabilització que amenaçaven d'aturar el procés judicialment.

Per part seva, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos havien fet front comú i es varen desmarcar de la postura del seu soci de coalició. Els ecosobiranistes exigien el requisit del català, tot i defensar l'exempció de l'acreditació durant dos anys. Finalment, el partit liderat per Lluís Apesteguia celebrà el canvi de rumb del PSOE, que ha posat contra les cordes els acords de govern.

Sigui com vulgui, l'exempció del català a la Sanitat ha estat, sens dubte, el tema més polèmic de la recta final de la legislatura. La postura injustificable del PSOE de no demanar el requisit en els processos d'estabilització de plantilles ha fet trontollar l'estabilitat del pacte i ha posat en evidència la credibilitat de Francina Armengol. En la defensa dels drets lingüístics no s'hi val badar.