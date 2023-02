SIAU celebra que Martí March hagi anunciat que deixarà de ser conseller d'Educació

El sindicat educatiu SIAU ha celebrat aquest dissabte l'anunci que va fer aquesta setmana el conseller d'Educació, Martí March, qui va assegurar que deixarà el càrrec després de les eleccions de maig per a passar a la política local de Pollença.

Des de SIAU consideren que, per una vegada, «March ha pres una bona decisió: la de no renovar el càrrec de conseller d'Educació. «La comunitat educativa haurà hagut de suportar vuit anys a un pedagog de despatx que no ha volgut escoltar ni dialogar amb els i les docents, portant a terme polítiques nefastes que han consistit a fer perdre drets sobretot al professorat en situació més precària i omplir l'administració d'amistats a dit», ha dit el sindicat.

Segons SIAU, «per si no n'hi havia prou amb tot això, fins i tot, s'ha negat a reunir-se amb nosaltres, la tercera força sindical de l'ensenyament públic». El sindicat té sol·licitada, via registre i des del passat 31 d'agost, una reunió formal amb el conseller. «Ja han passat més de cinc mesos i encara no hem obtingut cap resposta. Consideram un fet bastant inusual que un conseller es negui a reunir-se amb un sindicat que té representació, més tenint en compte que s'ha reunit amb tota la resta de forces sindicals», han explicat.

Dia 29 de juny de 2022 des de SIAU varen acudir a la Conselleria d'Educació per entregar «el butlletí de notes a Martí March». «Hem pogut constatar que els seus resultats no han millorat amb el pas del temps; la seva qualificació ha continuat sent negativa. Desitgem que el proper conseller/a d'Educació tengui un tarannà més dialogant i entengui que donar l'esquena al professorat i als seus representants no és el camí correcte», ha sentenciat el sindicat.