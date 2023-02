Josep Costa, durant el sopar col·loqui de l'ASM: «El Procés no s'ha acabat. Hi ha un foc colgat que es tornarà a encendre»

El Restaurant Sa Creu de Petra va quedar ple aquest divendres per assistir al sopar col·loqui organitzat per l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) i en el qual hi va intervenir el polític i jurista eivissenc Josep Costa.

Amb el lema 'El Procés no s'ha acabat', Costa exposà la seva visió sobre el procés independentista i assegurà que la mobilització encara està latent a la societat catalana.«El Procés no s'ha acabat. Hi ha un foc colgat que es tornarà a encendre perquè Espanya no atura la repressió», assegurà el professor de Teoria Política.

«El Procés i el referèndum no van ser cap engany. L'engany és ara, que ens volen fer creure que es pot tornar a l'autonomisme i dialogar amb Espanya», sentencià Costa.