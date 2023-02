El Consell de Mallorca dedica 150.000 euros a la retolació municipal en català

El Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Política Lingüística, publica una convocatòria de subvencions, que posa 150.000 euros a disposició dels ajuntaments de Mallorca per a la confecció de rètols, indicadors i senyalització en català, tant si són de nova creació com si en substitueixen altres que o bé no estan en català o no estan redactats en una ortografia correcta o bé aquells que ja no es troben en bon estat.

La vicepresidenta primera i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, destaca que aquests ajuts «neixen de la vocació municipalista que tenim i formen part de les polítiques per contribuir a la normalització lingüística de la llengua catalana en un temps en què cal recordar que el català és la llengua de les administracions públiques de les Illes i que els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana».

Els rètols que són subvencionables van des dels que contenen topònims, noms de municipis, territoris i nuclis de població, fins a les plaques exteriors de noms de carrers i edificis municipals. També els senyals que tenen informació turística, com ara rutes, platges o equipaments culturals, i els senyals informatius de caràcter mòbil, com senyalitzacions d’obres. Totes han de tenir el català com a llengua única o com a llengua preferent i més visible.

Les actuacions subvencionables s’han de dur a terme entre el 1r de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023. Enguany, la partida destinada a aquestes ajudes ha augmentat 60.000 euros i ha passat dels 90.000 als 150.000 euros actuals.

La convocatòria d’ajuts, que es publicarà dissabte, 4 de febrer, en el BOIB i es podrà sol·licitar a partir de dilluns, consta de dues línies de subvencions, una per a ajuntaments de Mallorca amb una població igual o inferior a 20.000 habitants i una altra per a consistoris de més de 20.000 habitants. L’import de l’ajuda serà d’un màxim del 80 per cent del pressupost subvencionable, un 20 per cent més que en les convocatòries anteriors.

Així mateix, dissabte també es publicarà al BOIB la convocatòria de subvencions per al manteniment d’entitats de foment de la llengua catalana. La Direcció Insular de Política Lingüística hi destina enguany 60.000 euros, el doble que a l’exercici anterior. A més, aquesta quantia es podria ampliar fins als 72.000 euros si fos necessari.

Es poden acollir a aquesta ajuda les entitats sense ànim de lucre que tenguin com a finalitat fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana entre la població de Mallorca. Les despeses subvencionables van des del lloguer de locals i oficines de l’entitat fins al consum de subministraments, com són aigua, llum i Internet, o també el cost de tasques de gestió i d’administració, entre d’altres. Per a ser objecte dels ajuts, aquestes despeses s’han d’haver fet entre el 1r de gener i el 31 de desembre del 2022.