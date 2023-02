El Govern obre un nou termini de sol·licituds per al Bo de Lloguer Jove

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), un nou termini de presentació de sol·licituds del programa del Bo de Lloguer Jove, després d’haver tancat la primera convocatòria amb 1.200 beneficiaris. Així doncs, de la partida pressupostària destinada a aquest programa que són 9,6 milions d’euros resten aproximadament 2,8 milions d’euros, que són els recursos que es destinaran al nou termini de presentació de sol·licituds amb l’objectiu d’esgotar pressupost i arribar al màxim de beneficiaris possibles.

En aquesta primera convocatòria s’han rebut 2.559 sol·licituds, de les quals 617 han estat denegades per no complir amb els requisits i 742 per desistiment després d’haver obert un període d’esmenes perquè els sol·licitants tenguessin l’oportunitat d’esmenar les deficiències detectades per rebre l’ajuda i no han aportat la documentació. Una vegada conclòs aquest període d’esmenes, el resultat ha estat que aquesta primera convocatòria ha finalitzat amb un total de 1.200 beneficiaris. En el primer pagament que es va fer el passat 23 de desembre va arribar a 817 joves per un total de 1,2 milions d’euros; en aquest segon pagament s’hi ha sumat 383 beneficiaris més que provenen del període d’esmenes. D’aquesta manera aquest segon pagament ha estat per un import de 1,5 milions d’euros (817 beneficiaris que se’ls hi abonen els mesos corresponents que faltaven per pagar i 383 beneficiaris que provenen del període d’esmenes).

És per això, que el Govern ha decidit obrir un nou període per a poder esgotar pressupost i arribar a la xifra aproximada de 1.600 joves que eren els càlculs previstos amb el pressupost que hi havia assignat.

Aquest 3 de febrer a les 10 h s’obre el termini per a presentar les sol·licituds d’accés al Bo Lloguer Jove, que finalitzarà a les 23.59 h del 28 de febrer del 2023.

Com a l’anterior convocatòria, les persones que hi vulguin accedir hauran de fer la seva sol·licitud de manera telemàtica a través de la web bolloguerjove.caib.es, amb DNI electrònic, certificat digital o Clave Pin. Els ajuts s’adjudicaran per ordre d’entrada, entre els expedients que siguin complets i correctes.

Aquests ajuts van dirigits a joves de les Illes Balears de fins a 35 anys que visquin en una habitatge en règim de lloguer, els quals podran gaudir d’un ajut de fins a 250 euros mensuals durant dos anys. Cal recordar que els sol·licitants no podran tenir ingressos de la unitat de convivència superiors a tres vegades l’IPREM (24.318 euros) i els contractes d’arrendament hauran d’estar vigents en el període comprès entre el 1r de gener del 2022 i el 15 de setembre del 2022. És a dir, aquelles persones que vulguin optar a aquesta ajuda hauran de tenir un contracte de lloguer anterior al 15 de setembre del 2022.