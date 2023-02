El GOB considera insuficients les recents reformes en matèria de conservació i urbanisme

El GOB he emès un comunicat en què valora les recents reformes de la LECO, que regula la conservació dels espais naturals, i de la normativa urbanística en protecció del sòl. L'entitat, tot i que valora positivament els avenços, sobretot en matèria de desclassificació de sòls urbanitzables i de protecció dels espais naturals i les seves zones properes, considera que encara hi ha molt de camí per fer i proposa noves modificacions legislatives i polítiques públiques.

L'entitat ecologista valora positivament diverses modificacions, entre les quals destaca l'ampliació de les àrees naturals d’especial interès (ANEI) en 145 hectàrees. També considera adequada la prohibició del desenvolupament de nous sòls urbanitzables en tots els municipis quan les necessitats residencials es puguin resoldre amb actuacions de rehabilitació, regeneració i renovació urbana.

Això no obstant, indica diverses mancances en les reformes. Considera l'entitat que el Decret Llei hauria pogut obligar via modificació de les NNSS i Pla Territorial de Mallorca a la desclassificació de bosses de sòl urbanitzables, cosa que no ha fet. També ha afirmat que aquest era el moment de prohibir, davant l'escassetat d'aigua, la construcció de piscines particulars en sòl rústic. En referència a la Serra de Tramuntana, el GOB exigeix la revisió de sòls vacants a Serra de Tramuntana que tenen classificació de sòls urbanitzables en virtut de planejaments aprovats fa dècades, «quan el context social i mediambiental era un altre totalment diferent».