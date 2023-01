Més d'un centenar de docents interins denuncien que els seus drets com a treballadors són vulnerats per la Conselleria

Més d'un centenar de docents interins han cridat «prou!» aquest dimarts en una concentració a la plaça d'Espanya de Palma i han exigit solucions al Govern.

Els docents, vestits de negre, han denunciat que els seus drets com a treballadors són vulnerats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Entre les seves reivindicacions, demanen una solució als professors tècnics de Formació Professional (PTFP), «com han fet en altres comunitats», i el reconeixement de la insularitat. En aquest sentit, han indicat que «molts interins es veuen obligats a pagar lloguers inassumibles quan són traslladats a altres illes».

També s'han queixat del pagament de les taxes més elevades de tot l'Estat, 83 euros per especialitat, amb què Educació «ha recaptat més d'un milió d'euros amb el tràmit d'estabilització per mèrits», han remarcat.

Igualment, han explicat que des de fa anys s'havia aconseguit presentar-se a les oposicions per illes. «Aquest dret també ha estat arrabassat. Volem una conciliació real», han assenyalat.

Entre els interins presents a la concentració a Palma, Marta Ferrer ha subratllat que «ningú els ha donat una solució fins ara» i estan «molt preocupats perquè tenen problemes de conciliació i perquè no els escolten».

«Demanam que ens donin una solució en el procés d'estabilització perquè sigui per illa. No té sentit que una persona de Mallorca, amb càrregues familiars, hagi d'anar-se'n a Eivissa o Formentera, el que suposa pagar un lloguer», ha recalcat. Ferrer ha qualificat el procés d'estabilització com a «caòtic» i ha assegurat que des d'Educació no els han donat «cap informació».

Per part seva, el també professor interí Dani Pons, originari de Menorca però amb feina a Mallorca, ha donat suport a les reivindicacions dels seus companys i ha considerat «anticonstitucional» que els obliguin a apuntar-se a unes oposicions d'una especialitat que no és la seva.

Igualment, el professor José García ha assenyalat que com a ell, a 30 docents d'FP amb «més de 30 anys de servei», els fet fora i els han dit que «no valen per a la docència».