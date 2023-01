Manacor inaugura un nou espai museogràfic a la farinera del molí d'en Beió

Manacor comptarà a partir d'aquest dissabte, dia 4 de febrer, amb un nou espai museogràfic. Amb l'obertura de la remodelada farinera d'en Beió es culminarà un procés de 12 anys que porta per objectiu mostrar com funcionava una farinera industrial, explicar quina era la feina dels moliners i quins productes empraven per a l'elaboració de farines.

Així ho han detallat aquest dilluns als mitjans de comunicació la directora del Museu d'Història de Manacor, Magdalena Salas; la delegada de Patrimoni, Núria Hinojosa; la directora insular de Patrimoni del Consell de Mallorca, Kika Coll; i el delegat de Política Lingüística, Sebastià Llodrà.

El personal especialitzat de la Unitat del Patrimoni Historicoindustrial de la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca va dur a terme l'estudi i la restauració de la farinera d'en Beió a través d'un conveni de col·laboració entre el Consell i l'Ajuntament de Manacor. Aquests darrers anys s'ha dut a terme el projecte museològic i el disseny de l'exposició per part del servei de Patrimoni de l'Ajuntament de Manacor. En total, el nou espai museogràfic ha tingut un cost de 80.000 euros.

La visita inaugural per conèixer aquest nou espai, que complementa la visita que es pot fer al molí d'en Fraret per conèixer el passat preindustrial dels molins, serà oberta al públic a partir de les 11 hores.