Denuncia que en parlar en català a un restaurant de Palma li responen «no sabes hablar en castellano? Estamos en Espanya!»

Aquest dissabte, 28 de gener, es va produir un nou cas de discriminació lingüística que ha estat denunciat per l'usuària de Twitter Toninaina4 des del seu compte a la xarxa social.

«Ahir vàrem anar a dinar a La Tagliatella de Fan Mallorca i vàrem patir una agressió lingüística» explica. «Tot correcte fins que demanam per pagar i en Miquel li diu a s’encarregada 'm’ho pot posar per endur' referint-se a la pasta que li havia sobrat, i ella diu 'no te entiendo', en Miquel me mira amb cara sorprès i li dic 'para llevar' i contesta ‘que no sabes hablar castellano?'», afegeix.

Segons el testimoni, l'encarregada del local els va dir que «estamos en Espanya», i explica que «li contest ‘i a Mallorca’, torna a repetir ‘bueno pero estamos en Espanya’ i li torn a contestar ‘i a Mallorca’ i contesta ‘no voy a discutir’».

Segons ha pogut saber dBalears, no és el primer cas de discriminació cap als catalanoparlants que es produeix en aquest restaurant de menjar italià situada al centre comercial FAN Mallorca.