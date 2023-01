L'OCB al Govern: «Hi ha marge de rectificació si es volen evitar conseqüències irreparables per als més de 2.000 interins sanitaris»

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha publicat un comunicat aquest dijous en què insta el Govern a no posar en perill l’estabilització d’interins de la Sanitat.

En el text afirmen que, si persisteix la manca de voluntat de rectificar per part del Govern, l’OCB interposarà recurs contenciós administratiu contra les bases generals i les convocatòries específiques que eximeixen de català metges i infermers i sol·licitarà mesures cautel·lars demanant la suspensió de tots els processos selectius posats en marxa per IB-Salut.

A més, aprofiten per a desmentir les justificacions que fa el Govern per a l'aplicació de l'exempció del coneixement de català i apunten que hi ha marge de rectificació: «Es falta a la veritat, per part del Govern, quan s’afirma que, una vegada acabat, dia 23 de gener, el termini de presentació de sol·licituds, no hi ha marge de rectificació. La mera presentació a la convocatòria no dona cap dret subjectiu als aspirants. Hi ha temps com a mínim, i molt més encara tractant-se d’una qüestió d’estricta legalitat, fins que s’hagi publicat la llista definitiva d’admesos i exclosos». Per tant, el Govern disposa de marge per a estimar els recursos presentats per l’OCB i rectificar les convocatòries per a adaptar-les a la legalitat vigent en relació als coneixements de llengua catalana.

En cas de no rectificar, l'entitat assenyala que s’està posant en perill el procés d’estabilització d’interins de la Sanitat pública. «Una paralització o, en el pitjor dels casos, una anul·lació judicial del procés d’estabilització, tendria conseqüències irreparables per als més de 2.000 interins sanitaris, que veurien frenada o definitivament perduda l’opció de consolidar la seva plaça, i seria dramàtic per a la sanitat pública de les Illes Balears en el seu conjunt», remarquen. En cas d’anul·lació de la convocatòria, no seria possible aprovar-ne una de nova, perquè les convocatòries per a l’establilització d’interins s’havien de publicar abans del 31 de desembre de 2002, tal com estableix la Llei 20/2021. Això és, es poden corregir les convocatòries ja publicades per adaptar-les a la legalitat, com demana l’OCB, però no aprovar-ne de noves.

«Per responsabilitat, el Goven ha de rectificar. Els interins del Servei de Salut no mereixen córrer aquest risc», conclou l'OCB.