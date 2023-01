Tramuntana XXI presenta al·legacions a la Llei de la Serra: «Les propostes redactades són insatisfactòries»

Una vegada finalitzat el període d’al·legacions a l’esborrany de la Llei de la Serra presentat pel Consell de Mallorca, l’associació Tramuntana XXI ha volgut fer públiques algunes claus dels seus comentaris al text.

D’una banda, Tramuntana XXI ha valorat positivament que la proposta que varen fer fa ja quatre anys a la presidenta del Govern i posteriorment a la del Consell de redactar una possible Llei de la Serra hagi avançat, i s’hagin afrontat alguns dels temes puntuals que l’entitat considerava «molt deficitaris» en l’actual normativa, tot i que les propostes redactades són, a parer seu, «insatisfactòries».

En concret, l’entitat es mostra molt crítica davant tres aspectes de la Llei: la governança, l’excessiva burocratització que suposarà la Llei i les prohibicions que es recullen, que poden dificultar la gestió dels predis i la viabilitat de les activitats econòmiques, especialment del sector primari.

Pel que fa a la governança, Tramuntana XXI considera a les seves al·legacions que l’esborrany de la Llei «renuncia a l’objectiu de crear un document integrat de planificació ambiental», ja que el text preveu fins a 9 plans diferents. Així mateix, l’entitat considera que les funcions i la composició atribuïdes al Consorci Serra de Tramuntana a la Llei dificulten que esdevingui un organisme de gestió únic. Per últim, a les al·legacions de Tramuntana XXI es recull que «el text no atribueix ni facilita el paper dels ajuntaments a la futura gestió, ignorant la seva proximitat tant al territori com als ciutadans».

L’entitat considera també que el text «opta per un model molt burocratitzat i poc eficient de la gestió», ja que «preveu fins a deu ens, comissions, comitès, etc., de manera que hi ha una dispersió de responsabilitats i profusió d’organismes que difícilment faran possible una dinàmica operativa i eficaç».

Altrament, a parer de Tramuntana XXI, la Llei «estableix un conjunt de prohibicions taxatives que poden dificultar la gestió dels predis i la viabilitat de les activitats econòmiques, especialment del sector primari». Alguns exemples esmentats per l’entitat que es recullen a la Llei són la prohibició d’agregacions de parcel·les, pavimentat viari, alteració dels drenatges (cosa que impediria habilitar basses de rec), les malles d’ocultació, etc. «Denota una ànsia de fer taxidèrmia del paisatge, sense considerar-lo habitat i escenari d’activitats econòmiques», manifesta Tramuntana XXI a les seves al·legacions.

L’entitat acaba el seu escrit d’al·legacions expressant que «el moment polític preelectoral fa especialment dificultós aconseguir un element fonamental per al futur de la llei: el seu caràcter consensuat entre els partits que tenen a la Serra responsabilitats municipals, insulars o autonòmiques sectorials».

Davant de les mancances que l’entitat, ferma defensora d’una Llei de la Serra des de fa anys, ha identificat i registrat envers l’esborrany de la normativa, Tramuntana XXI es proposa «una reformulació completa del text proposat, sense portar a terme cap debat general sobre l’actual esborrany, per les deficiències descrites i els possibles efectes negatius sobre un futur document més positiu per a la serra de Tramuntana i els seus habitants».