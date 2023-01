Protecció de la natura: el recompte hivernal d'aus aquàtiques de les Balears finalitza amb gairebé 16.000 albiraments

Un total de 15.803 exemplars de més d'una seixantena espècies diferents passen l'hivern a les zones humides dels diferents espais naturals protegits de les Illes Balears. Aquest és el resultat del recompte que es realitza anualment el mes de gener i on hi participen, a banda del personal dels espais naturals, ornitòlegs i voluntaris col·laboradors.

Tal com ha informat el Govern aquest dissabte, a les albuferes del nord de Mallorca hi passen l'hivern 11.134 aus aquàtiques de 62 espècies diferents. La majoria, 8.976, han estat localitzades al Parc Natural de l'Albufera de Mallorca. A la Reserva Natural de l'Albufereta se n'han vist 1.793, a Maristany 168 i a l'Estany dels Ponts,197.

Enguany, les espècies que més davallen quant a observacions són les fotges, els collblaus, els moretons i la juia. En el cas contrari, les espècies de les quals n'augmenten les observacions són els flamencs, els becs d'alena, els picaplatges camanegre i les ànneres blanques.

Al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera s'han censat 1.900 aus de 35 espècies diferents, 1.604 de les quals s'han observat a Eivissa i 296 a Formentera. L'espècie més nombrosa a Eivissa és el flamenc: se n'han comptat 565 (550 a Eivissa i 15 a Formentera), seguit pel fuell amb 279 exemplars (147 a Eivissa i 132 a Formentera), l'ànnera blanca amb 250 individus (184 a Eivissa i 66 a Formentera). A Formentera destaca el picaplatges camanegre amb 113 exemplars (a Eivissa han estat 64) i la cabussonera amb 130 exemplars (a Eivissa se n'han observat 20). El cens d'Eivissa i Formentera està coordinat pel servei d'Agents de Medi Ambient i hi participen ornitòlegs i naturalistes del GEN GOB, així com altres voluntaris.

Pel que fa al Parc Natural Es Trenc – Salobrar de Campos s'han observat 2.740 exemplars de 38 espècies diferents. Els censos s'han fet al Salobrar de Campos, les Salines de s'Avall, la platja des Trenc i a l'illot de na Llarga. Les espècies més abundants han estat els fuells, amb 860 exemplars, els flamencs, 319 exemplars, i el picaplatges camanegre, amb 235 exemplars. Per davall els segueixen l'ànnera blanca, el corriol variant, la juia, el corriol menut, el collverd i el bec d'alena.

Segons les dades aportades, destaca el nombre d'exemplars de fuells a l'illot de Na Llarga, on se n'han comptabilitzat fins a 470. El fuell és una au hivernant que es comporta de manera gregària formant grups que poden ser molt nombrosos. Els comptatges realitzats a l'illot de na Llarga confirmen la importància dels illots per a les espècies d'aus marines on troben un lloc adient per a descansar i reproduir-se.

Al Parc de Mondragó s'han observat 29 aus d'11 espècies diferents. Les més observades han estat la cetla rossa amb 7 individus, el coll blaus, amb 5 exemplars, les gallinetes d'aigua, amb 4 exemplars, seguides de la xivitona, el xàtxero cendrós, el cegall, l'agró blanc, l'arner, la fotja, el corb marí i el setmesó.