Calvià, Llucmajor i Eivissa, entre els deu pobles amb l'habitatge més car de l'Estat espanyol

Un portal immobiliari online ha publicat un rànquing que inclou els cent municipis de l'Estat espanyol amb un major preu mitjà per la compraventa d'immobles residencials. El rànquing, que pren el valor mitjà de les ofertes al portal, està liderat indiscutiblement per localitats de la costa mediterrània, en especial de les Illes Balears.

Calvià ocupa la segona posició de la llista, tan sols darrere d'un poble de Màlaga, amb un preu mitjà de poc més d'un milió i mig d'euros. Dels municipis illencs, Llucmajor ocupa la setena posició, amb un preu mitjà de 757.000 euros, i Eivissa la novena, amb també poc més de 700.000 euros. Palma, per la seva banda, ocupa l'onzena posició del rànquing, amb un preu lleugerament inferior.

Aquests preus són deguts a l'increment vertiginós del preu de l'habitatge a Balears, que creix considerablement cada mes. Aquest fenomen és degut, sobretot, a l'especulació immobiliària per part d'empreses, tant locals com estrangeres, poden relacionar-se suposen gairebé un impediment per a l'accés a l'habitatge. L'executiu està debatent mesures per a fer-hi front.