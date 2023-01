Neixen els Premis Serra de Tramuntana de recerca i investigació

El Consell de Mallorca a través del Consorci Serra de Tramunta convoca, per primera vegada, els Premis Serra de Tramuntana amb l’objectiu d’estimular la recerca i la investigació en tot allò que fa de la Serra de Tramuntana mereixedora de distinció. Es premiaran els cinc treballs més ben valorats pel jurat, amb una dotació de 2.000 euros cada un.

Els Premis són una iniciativa del Comitè d’Expertes i Experts del Consorci de la Serra de Tramuntana, òrgan consultiu i d’assessorament, format per especialistes de diverses àrees de la Universitat de les Illes Balears, per responsables del Paratge Natural de la Serra, per membres d’ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) i per tècnics del Consell de Mallorca.

Per a la vicepresidenta del Consorci i consellera de Territori, Maria Antònia Garcías, «aquests premis permetran avançar en la difusió dels valors de la Serra de Tramuntana, promouran la transferència de coneixements i aportaran informació que de ben segur serà de gran utilitat per a millorar la seva gestió integral com a Patrimoni Mundial».

El termini per a presentar els treballs serà de 30 dies naturals des de l’endemà d’haver-se publicat la convocatòria en el BOIB, previsiblement el 31 de gener. S’hauran de presentar segons el model d’instància previst i exclusivament a través del registre de la seu electrònica del Consorci.

Els treballs poden estar relacionats amb qualsevol temàtica del paisatge cultural de la Serra de Tramuntana, com poden ser, entre d’altres, el patrimoni hidràulic, els aprofitaments agraris, les construccions de pedra en sec, les possessions, els elements patrimonials, els camins de muntanya, l’afluència de visitants, les mesures de protecció o els recursos naturals.

Els criteris per a valorar els treballs seran l’originalitat, l’interès científic, l’adequació a la temàtica de paisatge cultural i l’aplicació pràctica a la gestió del Patrimoni Mundial. Poden ser treballs no inèdits, però en cap cas poden haver estat subvencionats ni premiats ni becats per cap altre certamen.

Als premis s’hi poden presentar totes les persones majors d’edat que compleixin els requisits de les bases i presentin el treball en el termini establert, de manera individual o en grup