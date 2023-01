L'OCB responsabilitza directament Armengol de la nul·litat del procés d'estabilització d'interins

Aquest dimecres, membres de la junta directiva de l’OCB i el seu president, Joan Miralles, han mantingut una reunió amb la Consellera de Salut, Patrícia Gómez, la Consellera de Presidència, Mercedes Garrido, el director general d’IB-Salut, Manuel Palomino, i la directora general de Funció Pública, Carmen Palomino.

Durant la reunió que va durar més de dues hores, els representants de l'Entitat degana en la defensa de la llengua i l'Autogovern vàren demanar una rectificació urgent del «despropòsit» que significa que milers d'interins esdevindran funcionaris de la Conselleria de Salut sense haver d'acreditar uns coneixements mínims de la llengua pròpia de les Balears.

L'OCB ha interpel·lat, aquest dijous, directament la Presidenta del Govern, Francina Armengol, perquè aturi el despropòsit i ha anunciat que, si aquesta rectificació no es produeix, interposarà un recurs contenciós administratiu contra les bases generals i contra les convocatòries específiques publicades dia 20 de desembre de totes les categories on es prevegi l’exempció de català per accedir a una plaça de funcionari, i demanarà cautelarment la paralització de tots els processos selectius posats en marxa.

Ara mateix, Francina Armengol té a les seves mans evitar el caos que es provocarà a la sanitat pública de les Illes Balears si es paralitzen o s'anul·len els processos selectius posats en marxa.